[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘매니저 상대 갑질 의혹’에 휩싸인 방송인 박나래(41)를 경찰이 다시 불러 조사 중이다.

서울 강남경찰서는 20일 오후 1시께 특수상해와 명예훼손 등 혐의를 받는 박나래를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 지난달 20일 첫 조사에 이어 한 달 만이다.

경찰은 박나래가 전 매니저들에게 술잔을 던진 사실이 있는지 등 갑질 의혹에 대해 캐묻고 있다.

지난해 12월 박나래의 전 매니저 2명은 박나래로부터 폭언을 듣거나 술잔에 맞아 다치는 등 갑질을 당했다고 주장하며 박나래를 고소했다.

박나래도 전 매니저들을 공갈미수, 업무상 횡령 등 혐의로 맞고소했다. 이와 관련해 고소인 자격으로 경찰 조사를 받기도 했다.

박나래는 지난달 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 당시 조사를 마치고 갑질 혐의와 술잔을 던졌다는 의혹을 묻는 취재진에게 “조사를 통해 차후 밝혀질 부분이라 생각한다”며 “오늘 조사에서 사실이 아닌 부분은 잡아냈고 바로 잡을 예정”이라고 말했다.

박나래는 이른바 ‘주사 이모’ 이모 씨로부터 불법 의료시술을 받은 의혹도 제기돼 의료법 위반 등 혐의도 받고 있다.