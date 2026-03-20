[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령이 싱가포르 순방 때 ‘해외에 비자금을 은닉하고 국가 기밀을 중국에 넘겼다’라는 내용의 방송을 한 강성보수 유튜버 전한길 씨에 대해 “악질적인 마타도어”라며 엄중히 단죄해야 한다고 밝혔다. 그러자 전씨는 “출연자가 꿈에서 천사에게 들은 내용을 말한 것으로 우리 채널(전한길뉴스) 공식 입장이 아님을 밝혔었다”며 자신과 무관한 일이라고 발뺌했다.

전씨는 20일 새벽 자신의 유튜브채널 게시판을 통해 “최모 전 안기부 공작관이 방송 중 ‘가브리엘 천사가 꿈에서 알려준 것’이라며 한 발언을 가지고 이재명 (대통령)과 친명 한준호 의원이 동시에 저를 저격했다”며 “방송 중 몇번이나 ‘전한길뉴스의 공식 입장은 아니다’고 밝혔는데 끝까지 물고 들어가는 의도는 뭐냐”고 따졌다.

그는 이어 “위법사항이 있으면 정식으로 고소, 고발 등 법적 절차를 진행해야지 국민을 대상으로 수사하라 마라며 수사기관을 협박하는 것이 그 위치에서 할 짓이냐”며 대통령과 한 의원 지적이 수사기관에 가이드라인을 주는 것이라고 주장했다.

앞서 지난 18일 밤 전한길 씨의 유튜브 라이브방송에 나온 안기부(국정원 전신) 공작관 출신 최씨는 “가브리엘 천사가 꿈에 와 영어로 속삭였다. 기억에 남는 것만 이야기 하겠다”며 해외 비자금, 국가기밀 유출 이야기를 했다.

최씨는 “이 대통령이 군사기밀을 중국에 넘겼다”며 근거 없는 주장을 전씨 유튜브에서 발언했다.

이에 전씨는 “핵폭탄급 주제로 너무 무섭다”며 “전한길뉴스 입장과는 별개다”라고 방어막을 쳤다.

이 같은 소식이 알려지자 한준호 의원은 19일 자신의 SNS에 “대통령을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다”며 “이번에는 최씨와 전한길 씨를 그냥 넘어가지 않겠다”고 밝혔다.

그러면서 “제가 할 수 있는 모든 조치를 취할 것이니 수사기관도 즉시 확인하라. 이재명 대통령을 향한 가짜뉴스를 이번에는 반드시 끝장내겠다”고 했다.

이 대통령도 19일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 한준호 의원의 글을 공유하면서 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 마타도어로 엄중하게 단죄해야 될 일”이라며 “무분별한 가짜 뉴스는 그에 걸맞는 처벌이 필요하다”고 적었다.