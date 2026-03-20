2026년 기업가치 제고계획 발표 작년보다 투자 규모 21.7% 증가 로봇·전장 등 초대형 M&A 예고 “AI반도체 시대 주도권 확보” 목표

삼성전자가 올해 인공지능(AI) 반도체 시대 주도권 확보와 고부가 메모리의 초격차 유지를 위해 시설투자와 연구·개발(R&D)에 총 110조원 이상을 집행한다. 이는 지난해(90조4000억원)보다 21.7% 증가한 역대 최대 규모로, 삼성전자의 연간 투자 규모가 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

삼성전자는 이 같은 내용을 포함한 ‘2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획’을 19일 공시했다. 올해 투자 규모는 종전 최대치였던 지난해 기록을 넘어섰다. 투자 대부분은 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS)부문을 중심으로 이뤄질 전망이다.작년 삼성전자는 R&D에 37조7000억원, 시설 투자에 52조7000억원 등 총 90조4000억원을 투입한 바 있다.

삼성전자는 이날 제고 계획의 목표로 “메모리, 파운드리(반도체 위탁생산), 선단 패키징을 모두 갖춘 ‘원 스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서 AI 반도체 시대에 주도권을 확보하는 것”이라며 “HBM(고대역폭메모리) 등 고부가 메모리 시장에서 업계 내 확고한 위상을 확보하고, 지속적으로 초격차를 유지하며 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력을 확보한다”고 밝혔다. 그러면서 “AI 선도기업으로 도약 및 신정장 포트폴리오 사업을 강화하고 AI 기반 혁신을 바탕으로 AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업 구조로 사업을 재편해 중장기 성장 모멘텀을 확보한다”고 덧붙였다.

이에 대한 구체 계획으로 “AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해 2026년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자를 집행한다”며 “첨단 로봇, 메드테크(MedTech), 전장, HVAC(냉난방공조) 등 미래성장 분야에 의미있는 규모의 M&A(인수·합병)를 추진할 것”이라고 말했다. 이에 따라 ▷로봇 ▷의료기술 ▷전장(전기·전자 장치) ▷HVAC 등의 영역에서 초대형 매물을 포함한 굵직한 인수 계약 기대가 높아지고 있다.

삼성전자는 또 올해 2024∼2026년 잉여현금흐름(FCF) 50% 중 이미 주주 환원한 금액과 올해 정규 배당(9조8000억원)을 제외한 뒤에도 잔여재원 발생 시 추가 환원하겠다고 했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 DS부문장은 지난 18일 열린 주주총회에서 “DS부문은 로직부터 메모리, 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징까지 ‘원스톱 설루션’이 가능한 세계 유일 반도체 회사”라며 “AI 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다”고 밝힌 바 있다.

삼성전자는 급증하고 있는 AI 반도체 수요에 대응하기 위해 업계 최대 규모의 반도체 생산 거점인 평택캠퍼스 내에 P4(4공장)의 공기(공사기간) 효율화 작업을 진행 중이다. 또 P5(5공장) 구축을 위한 핵심 설비 공사 작업도 추진하고 있다.

이와 함께 용인 클러스터에도 반도체 생산 공장을 건설 중이며, 올해 연말 가동 개시를 목표로 미국 텍사스주 테일러에 3나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 이하 최첨단 공정을 갖춘 파운드리 공장을 짓고 있다.

아울러 삼성전자는 지난 2월 업계 최고 수준의 성능을 갖춘 HBM4(6세대)를 세계 최초로 양산 출하하며 엔비디아 공급망에 합류했다. 이어 AMD로부터 HBM4 우선 공급업체로도 지정되는 등 HBM 시장 내 존재감을 키우는 중이다. 박지영 기자