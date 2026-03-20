바쁜 자녀와 서툰 부모…현실서사 공감

LG유플러스는 자사 브랜드 캠페인 ‘심플. 랩(Simple. Lab)’ 광고가 제34회 소비자가 뽑은 좋은 광고상에서 문화체육관광부장관상(디지털 부문)을 수상했다고 20일 밝혔다.

소비자가 뽑은 좋은 광고상은 한국광고주협회와 한국소비자단체협의체가 공동 주최하고, 문화체육관광부가 후원하는 광고 시상식이다. 국내에서 유일하게 소비자가 직접 심사에 참여해 메시지의 공감도, 사회적 가치 전달력 등을 평가한다. LG유플러스의 광고 ‘심플. 랩-어느 날 도착한 아빠의 문자 한 통’은 바쁜 자녀와 서툰 부모님의 문자 메시지라는 현실적인 서사로 공감을 얻었다. 든든했던 아빠가 느낀 디지털 장벽을 딸의 시선으로 포착하고, 이를 심플. 랩의 아이디어로 연결하는 과정이 담겼다.

장준영(가운데) LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 “이번 수상은 소비자가 직접 뽑은 광고상이라 더욱 의미가 있다”며 “앞으로도 Simply. U+의 가치를 고객이 공감하도록 캠페인을 지속하면서 고객 경험을 진정으로 혁신하겠다”고 말했다. 심플. 랩은 고객 아이디어로 통신 생활을 바꾸는 고객 참여형 프로그램이다. 심플리. U+(Simply. U+) 공개 당시 함께 시작됐다. LG유플러스 고객이면 누구나 통합 앱 유플러스원(U+one)에서 아이디어를 낼 수 있다. LG유플러스는 반영된 아이디어와 연구 중인 아이디어 수를 주기적으로 공유하면서 고객과 소통 중이다. 나아가 고객이 직접 제안한 상품·기능을 실제로 구현 중이기도 하다.

LG유플러스 브랜드 슬로건인 심플리. U+는 빠르게 변화하는 기술 환경 속에서 고객이 느끼는 복잡함을 없애고, 불편함을 줄여 신뢰할 수 있는 경험을 제공하겠다는 혁신 전략이다. 고재우 기자