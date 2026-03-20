[헤럴드경제=문영규 기자] 전 세계 시간 기준인 본초자오선이 지나는 영국 그리니치 천문대에서 지구본 등에 ‘동해’를 ‘일본해’로 표기해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “영국 여행객들이 제보를 해 줬다. 대형 지구본과 세계지도에서 ‘일본해’로 표기를 하고 있다”고 19일 밝혔다.

제보 사진을 보면 ‘Sea of Japan’이란 글자 위에 긁은 자국이 선명하게 보였다.

다만 서 교수는 “물론 잘못된 명칭을 없애고 싶은 마음은 충분히 이해하지만 이런 행위는 기물 파손에 해당하는 일”이라고 지적했다.

그는 “그리니치 천문대 뿐만 아니라 세계적인 박물관, 전시관 등에서도 이런 상황을 종종 접해 왔기에 오히려 한국 관광객들의 이미지만 훼손될 수 있음을 반드시 알아야 할 것”이라고 강조했다.

이어 “일본해 표기 지도를 발견하게 되면 해당 기관에 일본해가 아닌 동해 표기가 왜 맞는지에 대한 항의 메일을 당당히 보내는 것이 좋다”고 조언했다.

이와 함께 그리니치 천문대 인근 그리니치 국립해양박물관 건물 내부 바닥에 그려져 있는 초대형 세계지도에도 동해가 일본해로 표기된 것으로 전해졌다.

서 교수는 “조만간 그리니치 천문대와 국립해양박물관에 ‘동해’ 표기의 정당성을 알리는 서한을 보낼 예정”이라며 “꾸준히 진행하다 보면 반드시 좋은 결과가 있을 것”이라고 덧붙였다.