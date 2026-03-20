강원 2차 의료기관 첫 AI 병상 모니터링 ‘씽크’ 도입 초고령·의료 부족 지역서 환자 중심 진료 환경 구축 신형철 병원장 “미래 의료 인프라로 의료 기반 강화”

[헤럴드경제=강문규 기자] 대웅제약이 횡성대성병원에 강원 지역 2차 의료기관 최초로 인공지능(AI) 기반 스마트 병상 모니터링 시스템 ‘씽크(thynC)’를 전 병상에 공급하며, 초고령 지역 의료 모델 구축에 나섰다.

20일 대웅제약에 따르면 횡성대성병원은 총 104병상에 씽크를 적용해 입원 환자의 상태를 24시간 실시간으로 모니터링할 수 있는 최첨단 의료 서비스 체계를 구축했다. 강원 지역에서 100병상 이상 규모로 스마트 병상 모니터링 시스템을 전 병상 도입한 첫 사례로, 지역 의료 현장에서 디지털 헬스케어를 본격적으로 구현했다는 평가를 받는다.

씽크는 환자에게 부착하는 소형 웨어러블 센서와 병실 및 복도에 설치된 데이터 수집 장치인 게이트 웨이를 통해 심전도(ECG), 심박수, 호흡수, 산소포화도 등 주요 생체 정보를 수집·분석하는 스마트 병상 모니터링 시스템이다. 단순한 생체정보 수치 기록 자동화를 넘어 AI 알고리즘이 스스로 환자의 상태를 실시간 분석해 의료진에게 구체적인 데이터를 제공한다.

▶초고령화·의료 취약 지역에서 체감되는 ‘24시간 모니터링’ 효과=행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 횡성군은 올해 1월 기준 전체 인구 중 65세 이상 인구 비율이 약 39%에 나타나 고령 인구 비중이 높은 지역으로 분류된다. 이로 인해 고령 환자에 대한 지속적인 관찰과 관리 수요가 꾸준히 증가하고 있는 상황이다. 반면, 지역 보도에 따르면 인구 1,000명당 의료인 수는 2.6명 수준으로, 도내 평균(7.9명)에 비해 낮아 의료 인력 운영에 부담이 있는 여건으로 전해진다.

이러한 환경에서 환자의 상태를 상시 관찰하고 신속하게 대응할 수 있는 체계 구축은 지역 의료 현장에서 중요한 과제로 꼽혀왔다. 금번 씽크 도입은 환자의 회복과 안전을 강화하는 동시에, 제한적인 의료 인력을 보다 효율적으로 운영할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 의료 현장에서 체감해 온 운영 부담을 기술로 보완하며, 환자 중심 의료체계 구축에 한 발 더 다가섰다는 설명이다.

특히 신체능력이 저하된 고령 환자나 만성질환 동반 환자처럼 이상 징후 발생 위험이 높은 환자군에서 효과가 크다. 심정지나 저산소증과 같은 응급상황이 발생하거나, 낙상이 감지될 경우 즉각적인 알람을 보내 신속한 판단 및 조치를 돕는다.

횡성대성병원 의료진은 “고령 환자의 경우 짧은 시간 내 급격한 상태 저하가 발생하는 사례가 적지 않아, 즉각적인 대응이 어려운 상황도 반복돼 왔다”며 “씽크 도입 이후에는 24시간 지속 관찰이 필요한 환자들의 이상 징후를 중앙 모니터를 통해 상시 확인할 수 있어 의료진의 대응 속도와 업무 효율 역시 개선되고 있다”고 말했다.

▶지역 의료 격차를 줄이는 스마트 병동 모델=횡성대성병원에 씽크가 도입되면서 ▷환자 안전 강화 ▷의료 서비스 품질 향상 ▷의료진 업무 효율 증대 ▷환자와 보호자의 만족도 향상 등 다각적인 긍정적 효과가 기대된다. 이를 통해 횡성대성병원은 지역 거점 병원으로서의 역할과 경쟁력을 한층 강화할 것으로 평가된다.

신형철 횡성대성병원 병원장은 “횡성대성병원은 지역에 필요한 진료과목을 보강하고, 의료환경 발전 추세에 맞춰 최신 의료 장비를 지속적으로 확충해 왔다”며 “이번 스마트 병동 시스템 씽크 도입을 계기로 환자 중심 의료 시스템을 공고히 하고, 지역 사회 의료의 미래를 제시하는 중요한 이정표를 만들어 가겠다”고 말했다.

박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 “횡성대성병원의 씽크 전 병상 도입은 지역 의료 환경에서도 상급병원 수준의 안전 관리가 가능하다는 것을 보여준다”며 “대웅제약은 디지털 헬스케어를 통해 지역 간 의료 격차를 줄이는 데 기여하는 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 횡성대성병원은 횡성군내 유일한 중형급 병원이자 24시간 응급실을 운영하는 거점병원으로 지역 주민의 필수 의료를 책임지고 있다. 만성질환 관리부터 응급 진료까지 폭넓은 의료 서비스를 제공하는 동시에, 고위험군 환자 대상 왕진 서비스, 스마트 원격진료 등을 통해 병원 내·외를 아우르는 통합 의료 환경을 구축하고 있다. 이러한 노력을 바탕으로 고령화가 빠르게 진행되는 지역 특성에 맞는 새로운 의료 모델을 제시하고 있다.