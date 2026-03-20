[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 김미화가 40대 발달장애인 아들과 살면서 겪는 고민을 털어놨다.

김미화는 지난 19일 방송된 MBN ‘특종세상’에 출연해 재혼 후 근황을 공개했다.

김미화는 1986년 A 씨와 결혼했으나 2004년 가정폭력 피해를 주장하며 이혼 소송을 제기, 2005년 1월 협의 이혼했다. 이후 홍서범 조갑경 부부 소개로 만난 성균관대 윤승호 교수와 2007년 재혼했다. 김미화와 두 딸, 윤 교수와 아들 이렇게 다섯 식구가 새로운 가정을 꾸렸다.

김미화는 이혼 당시에 대해 “그 땐 모든 게 괴로웠다. 내 생활이 모든 게 괴로웠는데 그걸 어떻게 혼자서 무거운 무게를 감당해낼 수 있었을까 아찔한 순간이었다”면서 “문고리가 보이는데 진짜 몹쓸 생각이 들더라”면서 극단적인 생각까지 했음을 털어놨다.

하지만 윤 교수를 만난 후 조금씩 마음의 상처가 치유됐고 다시 일어설 용기를 얻었다고 한다. 김미화는 윤 교수에 대해 “착한 사람이다, 되게 배려심이 깊다, 부성애가 있는 모습을 보면서 우리 애들이 이 사람은 우리 아이들을 매우 잘 돌봐줄 사람 같다‘라는 생각을 했다”라고 했다.

올해 결혼 20년 차에 접어든 김미화 부부에게는 고민이 있다. 43세 아들 윤진희 씨. 발달장애가 있는 그는 현재 발달장애 전문 연주 단체의 단원이자 회사원의 삶을 살고 있다.

부부와 아들은 한 집이 아닌, 옆 집에 각각 따로 거주하고 있다. 김미화는 “저희가 죽어도 아들이 혼자 살 수 있도록 훈련을 시키고 있다”고 말했다. 윤 교수는 “우리 (죽음) 이후에 우리가 없는 세상을 살아갈 수 있을까 걱정이다. 실수를 해도 어떻게 극복해 나가는지 볼 뿐”이라며 “직접적으로 도움을 주지는 않고 있다. 사회생활 하는데 걱정”이라고 했다.

김미화는 저녁 식사를 하던 중 아들에게 “늙는 게 무엇인지 아냐, 죽음이 뭔지 아냐”라고 물었다. 김미화는 “저한테도 마찬가지이지만 남편이 불쌍하다, 자기보다 (아들이) 3일만 먼저 갔으면 하는 그런 바람을 가지고 있다, 그런 거 생각하면 마음 아프다, 누가 자식을 먼저 보내고 싶겠냐”라면서 눈물을 흘렸다.

김미화는 1983년 KBS 개그콘테스트로 데뷔했다. ‘쓰리랑부부’의 순악질 여사 캐릭터로 많은 사랑을 받았다. 2000년대 이후에는 여러 시민단체에서 시민운동을 하는 등 사회 문제 개선에도 앞장섰다.