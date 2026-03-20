[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대가 신입생들의 대학 생활 적응을 돕고 소통하기 위해 진행된 ‘2026 신입생 웰컴 토크 콘서트’가 19일 학생들의 열띤 호응 속에 대단원의 막을 내렸다.

이번 행사는 대학에 첫발을 내딛는 신입생들이 대학 생활에 안정적으로 적응하고 자신의 진로와 목표를 구체적으로 설계할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

지난 9일부터 총 5회에 걸쳐 진행된 이번 행사에는 학과별 일정에 따라 신입생 1600여명이 참여했다.

행사는 총장의 환영 인사와 함께 대학의 교육 방향과 비전, 학생 중심 교육 시스템, 학생 복지 프로그램, 취업 경쟁력 강화 전략 등을 소개하는 시간으로 시작됐다.

이어 신입생들이 직접 질문을 하고 총장이 답하는 질의응답 시간이 마련되면서 대학 생활에 대한 다양한 궁금증을 나누는 소통의 장이 이어졌다.

이번 웰컴 토크 콘서트에서는 학생들의 현실적인 의견과 건의사항이 현장에서 직접 전달되며 눈길을 끌었다.

질의응답 시간에는 학업 계획과 진로 설계, 취업 준비, 대학 생활 적응 방법 등 다양한 질문이 이어졌으며 총장은 학생들의 질문에 진솔하게 답하며 공감과 조언을 전했다.

특히 간호학과 신입생은 교내 건물 이용 시 엘리베이터의 효율적인 운행 방안에 대해 건의했고 화장품화공계열 신입생은 취업 준비 과정에서 도움이 되는 NCS 인·적성 검사 지원 프로그램 운영을 요청했다.

이에 이재용 총장은 현장에서 학생복지처장에게 관련 검토를 지시하고 학생들의 건의 사항을 적극적으로 지원할 것을 약속하며 학생들의 큰 호응을 얻었다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 학생들과 지속적으로 소통하며 신입생들이 대학 생활에 안정적으로 적응하고 자신의 꿈을 실현할 수 있도록 다양한 교육 프로그램과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.