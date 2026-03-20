3월 19일 R6 ‘별빛 터널’ 점등·20~22일 버스킹·레드로드 발전소 갤러리 전시 BTS 공연 계기 레드로드 방문객 맞이…빛과 공연, 전시 어우러진 문화 콘텐츠 가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 21일 BTS 공연 이후 레드로드를 찾는 방문객을 위해 레드로드 R6 구간에 ‘별빛 터널’을 점등, 빛과 공연이 어우러진 다양한 문화 콘텐츠를 선보이며 봄철 관광객 맞이에 본격 나선다.

구는 지난 19일 ‘별빛 터널’ 점등식을 열고 레드로드의 봄밤을 밝혔다. 이날 행사에서는 재빈과 이상희 교수의 사전공연을 시작으로 점등 퍼포먼스와 기념촬영 등이 진행되며 현장을 찾은 시민과 관광객의 눈길을 끌었다.

‘별빛 터널’은 기존 에어돔 내부의 아치형 트러스 구조물을 활용한 경관 조명 콘텐츠다.

화려하면서도 은은한 빛과 입체적인 조형 연출을 통해 레드로드의 낮과 밤에 새로운 매력을 더하며, 사계절 내내 즐길 수 있는 명소가 될 전망이다.

이와 함께 레드로드 일대에서는 다양한 문화 콘텐츠가 이어지며 거리 전체가 하나의 공연장으로 변모한다.

3월 20일부터 22일까지 레드로드 R5 버스킹존에서는 오후 6시부터 9시 보컬과 댄스 등 다채로운 장르의 공연이 시간대별로 펼쳐져 주말 내내 방문객의 발길을 사로잡을 예정이다.

또한 레드로드 발전소 갤러리에서는 따뜻한 감성의 일러스트 전시 ‘습기 0% 온기 100% 2’가 열려 거리 공연과 함께 미술전시도 즐길 수 있다.

이번 전시는 루피쉬 작가와 그림 집사 작가가 참여하는 2인전으로, 반려동물과 가족을 소재로 한 따뜻한 분위기의 일러스트 작품 수십 점이 전시된다.

이처럼 버스킹 공연과 전시가 함께 이어지며 레드로드 일대는 주말 내내 공연과 예술을 함께 즐길 수 있는 복합 문화공간으로 한층 활기를 띨 전망이다.

여기에 21일 서울 광화문 일대에서 BTS 공연이 열리며 약 26만 명 규모의 관람객이 모일 것으로 예상돼, 공연 후 상당수 인파가 레드로드 일대로 이동할 것으로 보인다.

구는 이러한 인파 흐름을 고려해 선제적인 안전관리 대책을 마련했다.

행사 당일에는 레드로드 현장에 합동 상황실을 설치·운영하고, 구청 직원과 자율방범대, 안전요원 등 총 100여 명이 투입돼 주요 밀집 구간을 중심으로 순찰과 질서 유지를 진행한다.

또, CCTV 통합관제와 AI 인파밀집분석시스템을 활용해 실시간으로 군중 밀집도를 관리하고, 필요 시 안내방송과 인파 분산 유도, 교통 통제 등 단계별 대응을 실시할 계획이다.

아울러 클럽거리 등 주요 구간에는 안전펜스를 설치해 보행 흐름을 분리, 혼잡을 최소화할 수 있도록 관리한다.

구는 별빛 터널 점등을 시작으로 다양한 공연과 문화 콘텐츠를 지속적으로 확대해 레드로드를 ‘머무르고 즐기는 거리’로 조성하는 한편, 많은 인파가 몰리는 상황에서도 안전하고 쾌적한 환경을 유지해 나간다는 방침이다.

박강수 마포구청장은 “BTS 공연을 계기로 많은 분들이 레드로드를 찾을 것으로 예상된다”며 “레드로드에서 별빛 터널과 버스킹 공연 등 다양한 콘텐츠를 즐기시되, 안전하게 머무를 수 있도록 현장 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.