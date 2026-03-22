서울월드컵경기장 인근, 다회용기 도입 편의점·푸드트럭 음식, 다회용기로 제공 “올시즌 일회용기 40만개 다회용기 전환” “일회용 폐기물 11톤 감소 효과 기대”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 22일 프로축구 FC서울 홈 개막전에 맞춰 서울월드컵경기장 안팎의 편의점과 푸드트럭에 다회용기를 전면 도입한다고 밝혔다.

올 시즌 일회용기 약 40만 개를 다회용기로 전환할 계획이며, 이에 따라 11톤가량의 일회용 폐기물 감소 효과가 있을 것으로 기대된다.

경기장 내외 모든 GS25 편의점과 북측광장 푸드트럭에서 판매하는 닭강정·떡볶이·어묵 등 다양한 음식이 다회용기에 담겨 제공된다. 관람객은 취식 후 전용 반납함에 반납하면 된다.

반납 편의와 회수율 제고를 위해 전용 반납함 25개가 3층․5층 게이트 주변과 외부 광장에 집중적으로 배치된다. 또 경기 규모와 관중 수에 따라 안내 인력이 탄력적으로 배치돼 반납 동선이 안내될 예정이다.

다회용기 이용 관람객은 표지판과 운영인력의 안내에 따라 일반쓰레기·캔·플라스틱·병 등 다른 폐기물과 섞이지 않도록 반드시 전용 반납함에 배출해야 한다.

위생 관리는 전문 운영업체(잇그린)가 전담한다. 사용된 다회용기는 수거 후 고온 세척과 살균 소독 등 7단계 공정을 거치며, 일반 민간 위생(200RLU)보다 10배 엄격한 20RLU 이하를 상시 유지하도록 정기 검사를 진행해 안전하고 위생적인 사용 경험을 보장할 계획이다.

서울시는 지난해에는 잠실야구장과 고척스카이돔에서 열린 160경기에서 다회용기 약 89만개를 사용해 일회용 폐기물 약 25톤을 감량했다. 같은 기간 관중은 전년 대비 11% 증가했지만 폐기물은 13% 감소했다.

권민 서울시 기후환경본부장은 “서울월드컵경기장 다회용기 도입은 시민들이 스포츠 관람 과정에서 자연스럽게 일회용품 사용을 줄이고, 환경 보호에 동참할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 공공시설에서 다회용기 사용을 확대해 제로 웨이스트 서울을 만들어 나가겠다”고 말했다.