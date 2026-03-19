21일 공연 앞두고 광화문 일대 현장점검 “행사 당일 71개 구역 안전 인력 배치” “시민 성숙한 동참 더해져야 안전 완성”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 19일 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연과 관련해 “마음껏, 안전하게 즐겨 달라. 여러분의 안전은 서울이 끝까지 지키겠다”고 말했다. .

오 시장은 자신의 페이스북을 통해 ‘안전한 축제’를 강조하며 이같이 밝혔다. 오 시장은 이날 오후 공연이 치러지는 광화문 일대를 점검했다.

오 시장은 “세종문화회관 옥상에서 공연장 전체를 내려다보고, 메인 무대 앞에서 군중 동선을 확인했다”며 “병목 구간, 인파가 집중될 광화문역 출구 앞까지 지도 위에선 보이지 않는 것들을 발로 밟으며 눈에 담았다”고 했다. 이어 “서울시는 관계 기관들과 함께 공연장 일대 83개소 위험 지점을 발굴해 조치를 마쳤다”며 “행사 당일에는 71개 구역에 경찰·소방·하이브·서울시가 합동으로 배치되고, 세종문화회관 통합 현장 본부가 인파 밀집, 강풍, 돌발 상황까지 즉각 대응한다”고 덧붙였다.

그는 “K-콘텐츠에 이끌려 한국을 찾는 외국인이 해마다 늘고 있다”며 “이번 공연을 전후로 전 세계 수십만 명이 서울을 목적지로 선택했다”고 설명했다.

그러면서 “그들은 광화문 앞에서 사진을 찍고, 인근 식당에서 밥을 먹고, 골목 가게에서 쇼핑을 한다. 서울의 랜드마크 15곳이 BTS 새 앨범 ‘아리랑’의 붉은 빛으로 물들고, 7개 국어 안내가 전 세계 팬들을 맞이한다”며 “관광은 서울의 생존이 걸린 핵심 산업”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “수십만 명이 한꺼번에 움직이는 도심”이라며 “서울시의 준비 위에 시민 여러분의 성숙한 동참이 더해질 때, 비로소 완전한 안전이 완성된다”고 강조했다.