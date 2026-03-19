재외동포청장, 수상자에 축전

[헤럴드경제=윤호 기자]김경협 재외동포청장은 제98회 아카데미 시상식에서 ‘케이팝데몬헌터스’로 장편애니메이션상을 수상한 매기 강과 삽입곡 ‘골든(Golden)’으로 주제가상을 수상한 이재(EJAE), 레이 아미, 오드리 누나에게 19일 축전을 보냈다.

김 청장은 축전에서 “700만 재외동포와 함께 진심으로 축하드린다”며 “매기 강 감독님이 수상 소감에서 ‘이 상을 전 세계 한국인에게 바친다’고 말해 재외동포들의 한국인으로서의 정체성과 자부심이 한껏 높아졌을 것”이라고 말했다.

이어 “이재씨가 수상 소감에서 ‘이제는 전 세계가 한국어로 노래한다’고 한 말은 전 세계 재외동포들에게 큰 울림과 치유를 줬다”고 덧붙였다.

김 청장은 “이번 수상은 재외동포가 지닌 문화적 저력과 가능성을 보여준 상징적인 성과”라며 “역경을 딛고 일어선 여러분의 서사는 전 세계 차세대 동포들에게 ‘우리의 뿌리가 곧 우리의 힘’이라는 자부심을 심어줬다”고도 했다.

그러면서 “재외동포청은 차세대 동포 예술인들이 세계 속에서 당당히 빛날 수 있도록 지원하고 응원해 나가겠다”고 강조했다.