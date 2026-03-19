‘문화가 있는 날’, 매달 마지막 수요일→매주 수요일 확대 시행

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 18일 퇴근 후 김혜경 여사와 함께 서울 대학로를 찾아 창작 뮤지컬 ‘긴긴밤’을 관람하고 출연진 및 제작진을 격려했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

이 대통령 내외의 이날 공연 관람은 ‘문화가 있는 날’이 4월부터 ‘매달 마지막 수요일’에서 ‘매주 수요일’로 확대 시행되는 것을 국민에게 알리려는 취지에서 마련됐다.

‘문화가 있는 날’에는 국공립 주요 문화시설을 무료로 이용할 수 있으며, 영화관이나 공연장 등 일부 민간 문화시설에 대해서는 이용료를 할인 적용 받을 수 있다.

‘긴긴밤’은 지구상 마지막 남은 흰바위코뿔소와 새끼 펭귄이 바다를 향해 나아가는 여정을 그린 동명의 베스트셀러 그림책을 원작으로 하는 작품이다.

이 대통령은 공연장 밖에서 자신을 기다리고 있던 시민들이 “공연을 재미있게 보셨느냐”고 질문하자 “재미있었다”고 답하며 이들의 악수와 사진 촬영 요청에 응했다.

공연 관람에 앞서 이 대통령 내외는 공연장 인근 식당을 찾아 저녁 식사를 했다.

이 대통령은 “며느리가 경기도청 6급 공무원으로 근무하고 있다”고 소개하는 식당 사장과 반갑게 이야기를 나누고 사진을 함께 촬영했다.

식사를 마친 이 대통령과 김 여사는 대학로 마로니에 공원 주변을 산책하며 시민들과 인사를 나눴다.

이 대통령은 산책 도중 자신이 관람한 ‘긴긴밤’에 ‘더블캐스팅(2명 이상의 배우가 한 배역을 번갈아가며 맡아 연기하는 것)’된 배우와 마주치기도 했다.

이 대통령은 이 배우가 오늘이 자신의 공연 차례가 아닌 데 대해 아쉬움을 표하자 ‘셀카’ 촬영을 제안하며 “파이팅”이라고 외쳤다고 강 대변인은 전했다.