글로벌 맥주 수출 전년比 40% 신장

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데칠성음료는 맥주 ‘크러시’의 지난해 몽골 수출액이 전년 대비 90% 증가했다고 19일 밝혔다. 이에 힘입어 글로벌 맥주 수출도 40% 신장했다.

2024년 몽골 수입맥주 시장에 진출한 롯데칠성음료는 브랜드 알리기에 집중했다. 수도 울란바토르를 중심으로 현지 대형마트와 이마트·GS25·CU 등 한국계 판매채널에 입점시켰다. 현재 크러시는 몽골 편의점·대형마트·기업형 슈퍼마켓(SSM) 등 2000여개 점포에서 판매 중이다.

마케팅도 강화했다. 울란바토르 중심가의 인기 클럽에서 주말 방문객이 집중되는 시간대에 체험 프로모션을 이어왔다. 여름 휴가철에는 외곽지역까지 활동 범위를 넓혔다.

몽골 특유의 개방적 소비 성향도 영향을 미쳤다. 몽골은 전체 인구 중 39세 이하 연령층이 60% 이상이다. K-푸드에 대한 관심이 높아지면서 한국 맥주 수요도 증가세다. 실제 관세청 수출입무역통계에 따르면 지난해 대몽골 맥주 수출량은 3만1033톤으로 중국, 일본, 미국 등을 앞섰다.

롯데칠성음료 관계자는 “크러시가 몽골 수입맥주 시장에서 더 두각을 보이도록 각종 프로모션을 확대할 것”이라고 말했다.