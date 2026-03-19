[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 캘리포니아의 한 중식당에서 홍보용 로봇이 갑자기 오작동을 일으키며 매장 내부에서 난동을 부리는 영상이 화제다.

17일(현지시간) 앱서클(Appcircle) 창업자이자 유명 인플루언서인 탄수 예겐(Tansu Yegen)은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 식당에서 이상 행동을 보이는 로봇 영상을 공개했다.

영상 속 로봇은 영화 ‘주토피아2’ 홍보를 위해 ‘I’m Good(난 괜찮아)’라는 문구가 새겨진 앞치마를 입고 식당 안에서 춤을 선보이고 있었다. 그러다가 예고없이 팔을 거칠게 휘두르며 인근 카운터 위에 놓여 있던 접시와 식기들을 떨어뜨리고 깨뜨리기 시작했다.

소동 당시 현장에 있던 직원이 재빨리 달려들어 뒤에서 로봇을 붙잡고 멈추려 했지만 로봇은 동작을 멈추지 않고 계속 멋대로 팔을 휘둘렀다. 영상을 보면 직원들은 스마트폰으로 제어 앱을 조작하며 로봇을 멈추려고 했지만 상황은 쉽게 진정되지 않았다.

현지 매체들은 “해당 로봇에 즉시 전원을 차단할 수 있는 물리적인 ‘비상 정지 버튼(E-stop)’이 없어 사태가 커졌다”고 보도했다. 사태는 결국 3명의 종업원이 한꺼번에 매달려 문제의 기계를 강압적으로 밖으로 빼낸 이후에야 상황은 일단락됐다.

영상을 본 누리꾼들은 “로봇도 업무 스트레스를 받은 것 아니냐”, “9시-5시 근무에 질려버린 모양” 등의 반응을 보였다.