시 감사위원회, 선거일정 단계별 공직자 특별감찰 정치중립의무 위반, 공직기강 해이 엄정조치

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시 감사위원회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공직자의 엄정한 선거중립을 확보하고 공직기강을 확립하기 위한 특별감찰을 오는 6월 2일까지 실시한다고 19일 밝혔다.

행정안전부와 시 감사위원회로 구성된 합동감찰반은 시 본청과 직속기관, 사업소, 16개 구·군 및 산하기관을 대상으로 선거일정에 맞춰 단계별 감찰에 착수한다.

선거일 전 60일인 4월 3일까지는 선거 분위기에 편승한 복무 위반 등 공직기강 문란행위를 집중 감찰하고, 4월 4일부터는 단체장의 선거에 미치는 행위 금지 기간 개시에 따라 특정 정당 후보자 업적 홍보행위, SNS를 활용한 특정 후보 지지 또는 비방, 댓글 작성 등 위반행위를 중점 감찰한다.

선거일 19일 전(5월15일)부터 선거일 하루 전인 6월 2일까지는 지방선거 후보자 등록과 선거운동 개시 후 정치행사 참석, 직무 관련 또는 지위를 이용한 선거운동 관여 등 선거법 위반행위를 집중 감찰한다.

이번 특별감찰은 크게 ▷공무원의 정치적 중립의무 위반 집중 점검 ▷공직자 복무 관리실태 점검 ▷공직기강 해이 무관용 처벌을 중심으로 추진된다.

특정 정당이나 후보자에 대한 지지 또는 반대 행위, 선거 관련 게시물 게시·공유, 선거운동 참여 등 정치적 중립 훼손 행위를 감찰하고, 근무시간 중 사적 용무 처리, 근무지 무단이탈, 근무태만 등 기본 복무 위반도 집중 점검한다. 특히, 금품수수 음주운전 품위손상 등 공직자 윤리 위반 행위는 엄중 문책할 방침이다.

부산시는 이달 31일 시·구군·산하기관 관계기관 회의를 열어 지방선거 대비 특별감찰 실시 사항을 공유할 예정이다.

윤희연 시 감사위원장은 “공직자들의 기강이 해이해질 수 있는 시기에 선거법 위반행위 및 공직 비위행위를 집중 감찰해 공직기강을 확립하고 공정한 선거환경을 조성하겠다”고 말했다.