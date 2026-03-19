[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 미래세대의 해양 가치를 높이고 해양 환경 감수성을 함양하기 위해 ‘2026년 코비씨(KOBC) 어린이 해양환경 미술 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 바다를 주제로 한 예술 활동을 통해 해양의 가치와 의미를 시민과 함께 나누기 위해 기획됐다. 부산 소재 유치부 및 초등학교 재학생이라면 누구나 참여할 수 있다.

공모 부문은 크레파스화, 수채화, 파스텔화로 나뉘며 ▷해양과 바다의 소중함 ▷해양환경 보호 및 미래의 바다 중 하나의 주제를 선택해 작품을 구상하면 된다. 참가를 원하는 학생은 다음 달 1일부터 10일 오후 5시까지 신청서 4부와 작품 1점을 지참해 부산미술협회 사무국으로 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

공모전 수상작은 5월 1일부터 25일까지 국립해양박물관에서 진행되는 ‘2026 KOBC 해양미술 페스티벌’에 전시되며, 개막식이 열리는 5월 2일에 미술 공모전 시상식도 함께 진행된다. KOBC 해양미술 페스티벌은 해양을 주제로 지역 예술인들의 100여 점의 작품을 전시하고 ▷부채 그리기 ▷실크스크린 체험 ▷자개 고래 키링 만들기 등 참여형 미술 체험 프로그램도 운영될 예정이다.

안병길 해진공 사장은 “이번 공모전은 아이들이 바다의 소중함을 창의적인 예술 활동을 통해 표현하며 자연스럽게 해양환경에 대한 감수성을 기르는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 해양산업 진흥과 지속 가능한 해양환경 조성이라는 해진공의 핵심 역할을 문화·예술 영역으로 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.