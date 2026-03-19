[헤럴드경제=이명수 기자] 최근 쿠팡의 주간 이용자 수가 개인정보 유출 사태 이전 수준을 거의 회복했다고 한국경제신문이 보도했다.

19일 한국경제신문은 아이지에이웍스의 데이터 분석 설루션 모바일인덱스에 따르면, 지난 9일부터 15일까지 쿠팡 주간 활성 이용자(WAU) 수는 2828만1963명으로 집계됐다고 보도했다. 이는 지난해 11월 발생한 개인정보 유출 사태 직후(2908만952명)보다 약간 못 미치는 수준(2.8% 감소)이다.

쿠팡 활성 이용자 수는 개인정보 유출 사태 직후 시스템 점검 차원에서 접속자가 늘어 소폭 늘었지만, 일부 소비자가 실제로 쿠팡을 탈퇴하며 2600만명대로 줄었다. 지난달 1월 15일 쿠팡이 피해 고객에게 1인당 최대 5만원 상당의 구매 이용권을 지급한 이후 활성 이용자 수는 2700만대로 증가했다.

이후 이달 들어 2800만명대까지 주간 이용자 수가 증가하면서 개인정보 유출 사태 직후에 소폭 못 미치는 수준까지 올라왔다.