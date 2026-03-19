[헤럴드경제=나은정 기자] 브라질 정부가 청소년에게 유해한 콘텐츠 노출을 차단하기 위한 강도 높은 소셜미디어 규제를 본격 시행한다.

AFP통신에 따르면 브라질은 17일(현지시간)부터 ‘소셜 미디어 이용규제법’을 시행하고, 미성년자의 SNS 이용 시 부모의 통제를 강화하도록 했다.

16세 미만 청소년은 반드시 자신의 계정을 법적 보호자의 계정과 연동해야 하며, 부모의 관리·감독 없이는 사실상 SNS 이용이 어려워진다.

또한 18세 미만 미성년자가 음란물이나 폭력물 등 부적절한 콘텐츠에 접근하려면 연령 인증 절차를 거쳐야 한다. 구체적인 방식은 아직 공개되지 않았으나, 사용자가 신분증을 업로드하고 생체인증을 거치는 방식이 유력하게 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

플랫폼의 책임도 대폭 강화된다. 성 착취나 학대 정황이 담긴 콘텐츠는 즉시 삭제해야 하며, 관련 내용을 당국에 통보해야 한다. 규정을 위반한 기업은 최대 5000만헤알(약 144억원)의 벌금을 받고, 반복 위반 시에는 서비스 전면 금지 등의 처벌을 받는다.

한편 이러한 규제는 브라질에만 국한된 것이 아니다. 호주, 프랑스, 덴마크, 영국, 캐나다 등 주요 국가들도 청소년의 SNS 이용 제한과 관련한 정책을 시행하거나 추진하고 있다.