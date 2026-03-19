“핵추진 잠수함 등 명시적 확답 받아야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 의원은 19일 호르무즈 파병에 대해 “경제와 안보자산 확보의 수단으로 활용해야 한다”고 밝혔다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 “미국의 호르무즈 해협 파병 요청은 한미동맹이 ‘의존’을 넘어 ‘상호 기여’로 진화하는 변곡점”이라며 “이는 우리 유조선 26척과 자국민의 에너지 주권이 걸린 실존적 문제”라고 짚었다.

이어 “호르무즈 해협이 봉쇄되면 우리는 경제에 심각한 타격을 받는, 직접적인 이해 당사국”이라며 “트럼프 대통령의 외교는 군사·경제·통상을 결합한 ‘패키지’ 방식이라는 점을 상기할 필요가 있다”고 덧붙였다. 대미 투자 압박, 관세 등 경제·통상 분야가 영향을 받는다는 해석이다.

안 의원은 “파병 요청을 안보 전략자산 확보의 기회로 전환해야 한다”며 “적극적 참여를 조건으로, 신속한 핵추진 잠수함 건조와 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한 확대에 대한 명시적 확답을 받아내야 한다”고 주장했다.

그는 “교전 위험 등 리스크는 존대한다. 청해부대의 무장 수준, 국회 비준, 파병 기간 등 고려할 요소도 적지 않다”면서도 “그러나 미국의 불확실한 핵우산에 기대어 동맹의 시험대에서 머뭇거릴 수는 없다”고 했다.

그러면서 “이제는 말뿐인 자주국방을 넘어, 군사적 수단과 물리적 역량을 확보하는 자강안보로 나아가야 할 시점”이라고 강조했다.