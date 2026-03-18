“국민주권 정부 목표는 선순환 구조 신뢰할 수 있는 경제 생태계 만들 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이재명 대통령은 18일 “시장의 투명성과 공정성을 확립한다면 ‘코리아 디스카운트’는 분명 ‘코리아 프리미엄’으로 바뀔 수 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “오랫동안 우리 자본시장은 코리아 디스카운트라는 이름 아래 제 가치를 충분히 인정받지 못했다”면서 이같이 언급했다.

그는 이날 오후 청와대에서 주식시장 관련 부처 관계자, 투자자와 함께 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’를 갖고 코리아 프리미엄 시대 전환을 강조한 데 이어 X에서도 같은 취지의 글을 게재했다.

이 대통령은 “대한민국의 가장 큰 과제는 먹고사는 문제, 곧 경제”라며 “우리 사회의 성장 동력이 지속되려면 그 성과가 공정하게 돌아가야 하지만 국민 자산의 상당 부분이 부동산에 집중된 현실은 주거비 부담과 기업 생산비 상승, 산업 경쟁력 저하 등 여러 부작용을 낳고 있다”고 지적했다.

그러면서 “이제 자금이 보다 생산적으로 흐를 수 있도록 구조를 과감히 바꿔야 할 때”라고 강조했다.

그는 “국민주권 정부의 목표는 분명하다”면서 “국민이 안정적으로 투자하고 기업은 혁신을 통해 성장하며 그 성과가 다시 국민에게 돌아가는 선순환 구조를 실현하는 것”이라고 단언했다. 이어 “공정한 시장과 투명한 제도를 통해 신뢰할 수 있는 경제 생태계를 만들어가겠다”고 약속했다.