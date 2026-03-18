[헤럴드경제=구본혁 기자] “고리 2호기가 계속운전 기간 동안 안전하게 운영될 수 있도록 설비개선과 안전조치가 계획대로 이행되는 것이 중요하다. 현장 안전 점검과 검사를 통해 이행 상황을 지속적으로 확인해 나가겠다.”

최원호 원자력안전위원회 위원장은 18일 부산광역시 기장군 소재 고리 원자력발전소를 방문하여 고리 2호기 계속운전 허가에 따른 후속조치 이행 상황을 확인하고, 해빙기 대비 원전 시설의 안전관리 실태를 점검했다.

최 위원장은 고리 2호기 사고관리계획서 승인과 계속운전 허가에 따른 후속조치로 이행 중인 사고관리설비 시공과 케이블 등 설비교체 사항 등을 점검했다.

또 해빙기 지반 약화로 인한 부지 내 사면변형 등에 대비해 진행 중인 배후사면 보강공사 현장의 안전관리 상황을 점검하고, 주요 건물 외벽의 건전성과 주변 배수시설 상태를 함께 확인했다.

최 위원장은 “해빙기에는 지반 약화나 시설물 변형 등 예상하지 못한 취약 요인이 발생할 수 있는 시기인 만큼 주요 설비의 상태를 지속적으로 점검하여 원전 안전관리에 빈틈이 없도록 해야 한다”라고 강조다.