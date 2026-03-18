라오스 수도 비엔티안 이색 경관 전봇대에 셀수 없이 많은 전선들 “꼭 가봐야할 곳” 관광객들 극찬

[헤럴드경제=한지숙 기자] 라오스 수도 비엔티안의 도심 한복판에 어지럽게 뒤엉킨 공중 전선들이 흉물이 아닌 관광 명소로 떠올라 화제가 되고 있다.

13일(현지시간) 라오티안 타임스 등 현지 매체에 따르면 ‘전봇대 슈퍼스타’로 알려진 이 특이한 랜드마크는 구글 지도에서 4.9점이라는 높은 평점을 기록하고 있다.

비엔티안에는 전봇대가 많지만, 이곳의 전봇대가 특별한 이유는 얽히고설킨 전선의 규모가 엄청나기 때문이다.

전봇대는 온갖 종류의 전선과 케이블로 뒤덮여 있는데, 서로 얽히고 설켜 검은 층을 이루고 있다. 그 아래에 어떤 구조물이 있는지 알아보기조차 어려울 정도다.

세타틸라트 로드와 노케오쿠만 로드가 만나는 교차로에 자리 잡은 이 전봇대에는 일반 전력선 외에도 다양한 통신선이 포함돼 있다. 도시 발달과 함께 배선이 추가되면서 도심 한복판에 독특한 경관이 됐다.

위험하면서도 특이한 모습이 입소문을 타며, 구글 지도 명소에 하나둘 평점을 남기는 사람들이 늘었다.

구글 지도 평점에서 별점 5점 만점을 매긴 한 사용자는 “태국으로 가는 길에 비엔티안에 잠시 들려 우연히 이 가로등을 봤고 기뻤다. 정말 멋진 광경이었다”라고 적었다.

또 다른 리뷰 글에는 “드디어 비엔티안의 슈퍼스타를 만났다”, “꼭 가봐야 할 곳”, “현대 라오스를 완벽하게 요약하는 건축물”, “유네스코 세계문화유산으로 지정해야” 등 극찬이 이어졌다.

모든 방문객이 만점인 5점을 줬지만, “방공 시스템이 없어서 1점을 준다”는 한 관광객 탓에 구글 평점은 4.9점을 유지하고 있다.

매체는 “해당 전봇대가 설치된 지 최소 40년이 지났다”며 “이 어수선하게 얽힌 케이블들이 뜻밖에도 관광객들이 멈춰 사진을 찍는, ‘소프트파워 랜드마크’가 됐다”고 전했다.