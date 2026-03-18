[헤럴드경제=이원율 기자]모건스탠리가 18일 코스피가 향후 2년 내 7,500~8,500 수준까지 상승할 수 있을 것으로 전망했다. 다만, “성장 동력이 구조적으로 더 높은 총자산수익률(ROA)로 이어지고, 개혁이 지속된다”는 조건 하에서다.

모건스탠리는 이날 보고서에서 이러한 전망의 전제로 지정학적 리스크가 추가로 악화하지 않고 안정화되며 현재 기업 개혁 속도가 유지되거나 다소 빨라지는 경우를 언급했다.

모건스탠리는 “한국 주식시장은 전세계적 지정학적 리스크 고조와 에너지 가격 압박 속에서 최근 고점 대비 의미 있는 조정을 겪었다”며 “동시에 국내 구조적 기업 개혁 속도는 꾸준하게 유지되고 있고, 정책 이니셔티브가 개혁을 추진할 수 있는 기반도 마련했다”고 분석했다.

이어 “지정학 상황이 언제 완화될지는 불확실하지만, 한국의 기업 개혁이 지속적으로 진전되는 테마가 될 것으로 본다”고 짚었다.

모건스탠리는 “코스피는 지정학적 및 공급망 우려로 단기적으로 디레이팅(평가절하)을 겪었고, 현재 약 8.5배의 선행 주가수익비율(PER)에서 거래되고 있다”며 “이는 역대 저점 수준인 8배에 근접하다”고 했다.

그러면서 “정부와 여당의 자본시장 및 지배구조 개혁에 대한 의지가 어려운 시기에도 하방을 방어해줄 것으로 본다”고 내다봤다.

정부의 자본시장 및 지배구조 개혁 정책 추진과 관련해선 “큰 틀의 작업이 완료된 만큼 이제 정책 균형에 더 집중할 것으로 보인다”며 상속세 개혁과 추가적 자본 관리 인센티브가 포함될 것으로 전망했다.

한편 ‘반도체 슈퍼사이클’에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 이날 급등하는 모습을 보였다. 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중 또한 사상 처음으로 40%를 돌파했다.

증권업계에 따르면 이날 장 마감 시점 기준 삼성전자 시가총액은 1234조2445억원이다. 코스피 전체 시가총액에서 25.22%를 차지했다. SK하이닉스[000660] 시가총액은 752조6137억원이다. 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중은 15.38%다.

한국거래소에 따르면 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 40%를 넘은 것은 사상 처음이다.

미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴에 따르면 이날 한국거래소 정규장 마감 시점 기준 삼성전자의 글로벌 시가총액 순위는 13위다. 이전보다 한 계단 올랐다. SK하이닉스 순위는 22위다. 마이크론(21위)을 바짝 따라잡는 모습이다.