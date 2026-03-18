“세계 최고 암병원 도약, 진료 활성화”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 화순전남대학교병원 제12대 병원장으로 이완식(56) 소화기내과 교수가 취임하며 병원의 새로운 도약을 위한 비전을 제시했다.

화순전남대병원은 3월 18일 미래의료혁신센터 미래홀에서 이근배 전남대학교 총장, 정신 전남대학교병원장, 구복규 화순군수, 정준호 국회의원 등 주요 내외빈과 교직원 등 관계자들이 참석한 가운데 제12대 병원장 취임식을 개최했다.

이날 취임식은 병원장 약력 소개와 병원기 인계, 격려사와 축사, 취임사, 축하 메시지 영상 상영, 주요 보직자 소개 등의 순으로 진행됐다.

이 원장은 취임사에서 자연 속 치유 환경을 갖춘 화순전남대병원의 정체성을 강조하며 병원의 새로운 도약을 위한 운영 방향과 비전을 제시했다.

특히 진료 활성화와 암센터 기능 강화를 핵심 비전으로 제시했다. 진료 프로세스 개선과 수술 인프라 확충, 낮 병동 활성화, 특수 시술 지원 확대 등을 통해 진료의 질과 양적 성장을 이루겠다는 계획이다.

또한 최첨단 입자치료기 등 암 진단·치료 장비 도입과 연구·임상 협력 확대를 통해 전국을 선도하는 암 치료 경쟁력을 확보하고, 연구와 교육이 함께 발전하는 미래 의료 환경을 구축하겠다는 구상도 제시했다.

이 원장은 “세계 최고의 암병원이라는 기치를 높이 들고 연구와 교육의 중심 역할을 충실히 수행하겠다”며 “진료 활성화와 암센터 기능 강화를 통해 화순전남대병원의 암 치료 경쟁력을 한층 더 높여 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “환자에게 최고의 의료서비스를 제공하는 것은 병원의 가장 중요한 사명이다”며 “모든 구성원이 자부심과 사명감을 가지고 일할 수 있는 병원을 만들어 지역과 국가 의료 발전에 기여하겠다”고 강조했다.