이재명 대통령, 자본시장 정상화 간담회 “주식 오늘 팔았는데, 왜 돈은 모레 주나” 거래 당일 지급 시스템, 조정 의제로 검토 코스닥은 2개 리그로 나누는 방안 추진

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부가 매매거래일 당일 대금이 결제되는 시스템으로 전환을 타진할 전망이다. 현재는 2거래일이 지나야만 대금이 정산된다. ‘쪼개기’ 중복 상장은 원칙적으로 막고, 코스닥 시장은 2부 리그로 나누는 방안도 추진한다.

이재명 대통령은 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 “왜 주식을 오늘 팔았는데, 돈은 모레 주는가”라며 이같이 밝혔다.

이어 “이것도 뭔가 필요하면 조정하는 의제로 만들어 검토하면 어떨까 싶다”며 “박용진 규제합리화위원회 부위원장이 저한테 메시지를 보냈다”고 덧붙였다.

국내 주식시장은 매매거래일(T)로부터 2거래일(T+2)에 대금이 결제되는 시스템으로 운영된다. 이에 따라 주식을 팔아 실제 돈을 받을 때까지는 이틀이 걸린다.

또 “저도 왜 그래야 되지(라고 생각했다)”며 “아마 ‘미수 거래’하고 관계가 있을 것 같은데, 나중에 누가 한번 설명해 주면 좋을 것 같다”고 했다.

미수 거래는 매수금의 일정 비율에 해당하는 증거금을 내고, 나머지 금액을 외상으로 주식을 매입하는 제도를 말한다. 거래일 이틀 이내에 차액을 상환해야 한다.

중복상장을 금지하고 코스닥 시장을 2부 리그로 나누는 방안도 추진될 예정이다. 이억원 금융위원장은 이날 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’에서 자본시장 체질 개선을 위한 방안을 발표하고 이같이 밝혔다.

그는 “일반 주주 보호가 당연시되는 정상적인 자본시장을 만들겠다”며 “모회사·자회사 동시 상장으로 일반주주 권익이 훼손되는 일이 없도록 구체적인 기준을 마련하고 엄격한 심사를 통해 중복상장을 원칙적으로 금지하겠다”고 말했다.

코스닥 시장은 2부 리그로 나눠 운영하는 방안도 추진한다. 이 위원장은 “혁신기업이 성장할 수 있는 경쟁력 있는 시장구조를 만들겠다”며 “코넥스·코스닥·코스피 시장이 차별성을 바탕으로 기업 성장을 지원해 혁신기업이 자본시장을 통해 지속 성장할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “특히 코스닥 시장은 성숙한 혁신기업과 성장 중인 스케일 기업 두 개 리그로 나눠 이동 가능하게 해 역동성과 경쟁력을 강화하겠다”고 덧붙였다.

이날 간담회는 ‘위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장’을 주제로, 이 대통령이 주재했다. 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 정은보 한국거래소 이사장, 상장기업 관계자, 기관투자자, 개인투자자 등 총 47명이 참석했다.