[헤럴드경제=문영규 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 대구, 부산 등 지역을 방문하며 정치 보폭을 넓히고 있는 가운데 용인휴게소 매장 직원과 다시 만나며 “위로받고 간다”는 소감을 밝혔다.

한동훈 전 대표는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지난 번 용인휴게소 라면 코너에서 만난 분을 핫바 코너에서 다시 만났다”며 재회한 영상을 올렸다.

영상에선 핫바 코너를 찾은 한 전 대표가 직원에게 “전에도 여기 들렀던 것 같다”고 말하자 이 직원은 “저번에 여기서 라면 드시고 갔다”고 답했다.

한 전 대표는 게시글에서 “힘내라고 따로 떡을 싸 주셨다”며 “정치인이 시민을 위로드려야 하는데, 오히려 위로받고 간다”고 전했다.

한편 보수 논객인 조갑제 ‘조갑제TV’ 대표는 최근 “오세훈은 서울시장, 한동훈은 부산보궐선거, 이준석은 경기도지사로 나와서 바람을 일으키면 극우와 극좌를 동시에 밀어내고 정치의 중원을 차지하게 될 것”이라며 ‘오세훈·이준석·한동훈(오이한) 연대설’을 주장했다.

장예찬 국민의힘 여의도연구원 부원장은 이와 관련 “젊은 사람을 발사대로 쓰려고 한다”며 “결국 양상훈이 말한 오세훈, 이준석, 한동훈 연대와 조갑제 이 분도 이준석 대표한테는 나름 우호적이지만 결국 자기들이 미는 한동훈 살려주려고 젊은 이준석 희생하고 발사대로 깔라고 하는것”이라고 비판했다.

한 전 대표는 ‘오이한 연대’와 관련해 “보수 재건의 방향에 동의하는 사람은 그 두 분뿐만 아니라 모두 각자 할 일을 해야 한다고 생각한다”며 보궐선거 출마 여부에 대해 “보수 재건에 집중하고 있고 앞으로도 계속 시민들을 많이 만날 계획”이란 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.