최근 지방 부동산 시장의 침체 우려 속에서도 강릉의 분위기는 사뭇 다르다. 특히 정부의 파격적인 ‘세컨드 홈 세제 지원’ 발표와 대출 규제가 맞물리며, 강릉 해변의 한정된 입지를 선점하려는 스마트한 수요자들이 ‘강릉 오션시티 아이파크’로 꾸준히 몰리고 있다.

- “사도 1주택” 정부가 열어준 절호의 매매 찬스

정부의 가이드라인에 따라 강릉 내 주택을 취득할 경우, 기존 수도권 1주택자는 ‘1세대 1주택 특례’를 적용받게 된다. 양도세 비과세 혜택은 물론, 종부세와 재산세 감면 혜택까지 유지된다. 세금 부담 때문에 망설였던 세컨하우스 수요가 ‘세제 프리미엄’을 업고 실질적인 자산 관리 수단으로 자리 잡고 있다.

이런 분위기 속에 ‘강릉 오션시티 아이파크’가 평균 17.4:1의 경쟁률로 조기 완판된 비결은 독보적인 입지에 있다. 단순히 바다가 보이는 ‘오션뷰’를 넘어, 해안선을 마주하여 향후 보기힘든 입지적 희소성을 갖춘 ‘비치프론트(Beach-front)’ 단지라는 점이다. 서울 한강변 아파트가 비(非)한강변보다 압도적인 시세를 형성하듯, 해변 접근성이 집값에 미치는 영향은 절대적이다.

- 6.27 대출 규제가 불러온 ‘지방 똘똘한 한 채’ 현상

수도권의 유동성을 묶은 6.27 대책 이후, 투자자들의 시선은 규제에서 자유롭고 미래 가치가 확실한 지방 랜드마크로 향하고 있다. 부동산 전문가들은 “수도권 대출 한도가 줄어들며 ‘탈서울’ 현상이 확산될수록, 지역을 대표하는 브랜드 대단지로의 양극화는 심화될 것”이라고 분석하고 있다. 실제, 강릉 해안가는 그동안 소규모 단지 위주로 공급되었으나, 794세대 규모의 I‘PARK 브랜드 대단지라는 상징성은 강릉 주민은 물론 수도권 수요까지 모이게 만든 핵심 동력이 되고 있다.

- 2026년 8월 입주, 선점 경쟁은 이미 시작

신규 분양가 상승과 해안가 인근 부지의 고갈이 가속화 되는 상황에서, 2026년 8월 입주를 앞둔 강릉 오션시티 아이파크는 ‘오늘이 가장 싼’ 매물이 될 가능성이 높다. 이는 비치프론트의 희소성, 브랜드 파워, 그리고 정부의 세제 지원이라는 삼박자가 맞아 떨어지며 단순한 주거 공간을 넘어 미래 가치가 보장된 확실한 자산으로 자리매김하고 있다.