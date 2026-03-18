신규 슬로건 ‘To the Greater Value’ 발표 LIFE · AI · ENERGY 포트폴리오 재편

[헤럴드경제=김희량 기자] 창립 50주년을 맞은 HDC그룹이 새로운 50년을 위한 슬로건과 성장 로드맵을 18일 발표했다.

이날 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 창립 50주년 기념식에는 정몽규 HDC 회장, 도기탁 HDC 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표 등 그룹 주요 경영진과 전현직 임직원을 비롯해 정몽준 아산재단 이사장, 정몽윤 현대해상화재보험 회장, 정몽원 HL그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등이 참석했다.

정몽규 HDC그룹 회장은 축사를 통해 “HDC그룹의 지난 50년이 대한민국 도시의 외형을 만들고 주거 문화를 선도해 온 시간이었다면 향후 50년은 각 사업영역의 경계를 넘나드는 유기적 결합을 통해 고객에게 더 큰 가치(Greater Value)를 선사하는 여정이 될 것”이라고 말했다. 그는 “우리는 건설사를 넘어 삶의 플랫폼을 설계하고 에너지를 순환시키며 인공지능(AI)으로 혁신하는 ‘경계를 넘나드는 스페셜리스트로 거듭나야 한다”라고 밝혔다.

한국도시개발 2, 4대 대표이사를 역임한 이명박 전 대통령은 축사에서 “고(故) 정세영 명예회장의 ‘정도경영’ 철학이 그룹 성장의 흔들리지 않는 뿌리”라고며 “정도경영의 단단한 토대 위에 혁신을 더한 HDC는 다가올 50년 역시 시대를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

기념식에서 HDC그룹은 단순한 건설 기업의 틀을 벗어나 고객에게 거대한 가치를 제공하는 기업으로 거듭나겠다는 비전을 천명하고, 비전을 담은 새로운 슬로건 “To the Greater Value(더 큰 가치를 향하여)”와 신규 CI를 공포했다.

신규 CI는 ‘더 큰 가치의 기반(Foundation of Greater Value)’을 바탕으로 4대 핵심 가치를 다양한 영역의 전문성으로 연결 확장하는 HDC의 비전을 표현했다. HDC그룹은 미래 성장 동력을 확보하기 위해 그룹 포트폴리오를 LIFE, AI, ENERGY 등 3대 부문으로 전격 재편한다. LIFE 부문은 라이프 스타일 플랫폼 구축에 집중하고 AI와 ENERGY 부문은 각각 디지털 전환과 에너지 밸류체인 강화를 통해 지속 가능한 미래를 개척한다는 전략이다.

포트폴리오 재편에 따라 브랜드 체계도 대대적으로 개편한다. LIFE 사업 부문 계열사는 기존 ‘HDC’ 대신 ‘IPARK’를 전면에 내세운다. HDC현대산업개발은 ‘IPARK현대산업개발’로 사명을 변경하며, IPARK몰, IPARK리조트 등 LIFE 부문 주요 계열사들도 주주총회 의결을 거쳐 사명을 바꿀 예정이다.