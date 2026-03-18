- 한국기초과학지원연구원-관세청 업무협약 체결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국기초과학지원연구원 호남권센터(KBSI 호남권센터)는 관세청 중앙관세분석소와 17일 신종 마약류 분석 대응 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

최근 신종 마약류는 기존 마약류의 화학 구조를 변형한 형태로 지속적으로 등장하고 있으며, 화학 구조가 다양하고 빠르게 변형되는 특성 때문에 기존 데이터베이스에 없는 미지 물질의 신속한 구조 규명이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 따라 정밀 분석 장비와 전문 연구 역량을 기반으로 한 과학적 분석 대응 체계 구축의 중요성이 커지고 있다.

양 기관은 지난해 핵자기공명분광기(NMR) 장비를 활용하여 강력한 환각제인 메스칼린(Mescaline)과 유사한 화학구조를 가진 ‘4-Benzyloxy–3,5-dimethoxyphenethylamine’을 세계 최초로 분석 확인, 임시 마약류로 지정하여 신종 마약류의 국내 반입을 차단한 바 있다. 해당 연구에서는 핵자기공명분광기(NMR)를 활용한 정밀 구조 분석을 통해 미지 화합물의 분자 구조를 규명함으로써 신종 마약류 분석 역량을 한층 강화하는 계기를 마련했다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 ▷신종 마약류 화학 구조 규명을 위한 분석 기술 개발 ▷마약류 분석 관련 공동 연구 및 협업 수행 ▷분석 기술 및 데이터 정보 공유 ▷분석 역량 고도화를 위한 학술·기술 협력 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

최근 유입되는 신종 마약류는 기존 마약의 화학 구조를 미세하게 변형한 이른바 ‘디자이너 드러그’형태로, 법적 규제를 피하기 위해 그 종류가 기하급수적으로 늘어나고 있다.

양 기관은 단순한 분석 장비 및 데이터의 공유를 넘어, 향후 데이터베이스 구축과 신종 마약류 구조 예측 연구 협력을 계획하고 있다. 이를 통해 신종 마약 의심 물질 발견 시 즉각적으로 구조를 예측하고, 신속하게 임시 마약류로 지정함으로써 법적 단속의 공백을 최소화하는‘과학 수사 컨트롤 타워’역할을 수행할 것으로 기대된다.

이성수 KBSI 호남권센터장은 “신종 마약류는 구조 변형이 매우 빠르고 분석 난이도가 높기 때문에 첨단 분석과학 기반의 정밀 구조 규명이 무엇보다 중요하다”며 “국가 분석과학 연구기관으로서 축적된 첨단 분석 인프라와 연구 역량을 활용해 신종 마약류 분석 기술 발전과 사회 안전 확보에 기여하겠다”고 밝혔다.