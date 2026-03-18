‘법인 전용 커스터디’ 보안 표준 확립

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털자산 커스터디기업 비댁스(BDACS)가 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 2년 연속 정보보호 관리체계(ISMS)를 인증 받았다고 18일 밝혔다.

ISMS 인증은 가상자산 사업자(VASP)가 안전한 정보보호 관리 체계 구축을 증명하는 국가 공인 제도다.

비댁스는 MPC(다자간 연산) 기술과 콜드월렛 관리 체계를 결합한 하이브리드 보안 솔루션을 통해 법인 고객의 자산을 보호하고 있다.

비댁스는 설립 이래 법인 및 기관 투자자에게 특화된 ‘프라임 커스터디 솔루션(Prime Custody Solution)’을 제공해 왔다. 보안 인프라와 전문 인력을 중심으로 한 컴플라이언스 체계도 구축했다.

류홍열 비댁스 대표는 “디지털 자산 시장이 성숙해짐에 따라 보안과 컴플라이언스의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다”며 “이번 ISMS 인증 갱신을 계기로 정보보호 관리체계를 지속적으로 강화하고, MPC와 콜드월렛 기반의 철저한 보안 관리와 규제 준수를 바탕으로 기관 고객들에게 차별화된 수탁 서비스를 제공하여 신뢰받는 글로벌 금융 인프라 기업으로 도약할 것”이라고 했다.