이종배 전 서울시의원, 대구 서구청장 출마 선언

이종배 전 서울시의원이 대구 서구청장 예비후보로 3월18일 오전 9시30분 국민의힘 대구시당 당사에서 서구의 경제 회복과 도시 재도약을 목표로 공식 출마를 선언했다.

이 후보는 “애국 도시 대구가 현재 경제 침체와 인구 유출이라는 위기에 직면해 있고, 서구 또한 큰 위기에 처해있다”며 “서구의 위기와 주민 고통을 더 이상 방치할 수 없다”며 변화 의지를 밝혔다.

이 후보는 서구 재도약 공약으로 ▷기업 유치를 통한 양질의 일자리 유치와 새로운 성장 엔진 구축 ▷염색산단 폐수처리장, 환경자원 시설, 음식물 처리시설 등의 이전을 통한 악취 문제 해결 ▷인공지능·로봇·친환경 소재 산업이 결합된 첨단 산업단지로 염색산업단지의 전환 ▷기업과 사람이 모이는 경제·문화 거점으로 서대구역 일대 개발 ▷BTS의 한 구성원인 뷔의 고향이라는 지역 자산을 활용한 관광특구 지정과 청년 창업과 문화를 결합한 ‘제2의 성수동’ 모델 도입 등을 제시했다.

이 후보는 “서구는 다시 도약할 수 있는 충분한 잠재력을 가진 도시”라며 “강한 실행력과 검증된 행정 경험으로 서구를 대구에서 가장 역동적인 도시로 만들겠다”고 밝혔다.