수아레스, 적시 2루타가 결승점 ‘우주최강’ 뽐낸 미국 고작 3안타

[헤럴드경제=조용직 기자] 정치적 혼란을 겪고 있는 베네수엘라가 2026 WBC(월드베이스볼클래식)에서 우승후보 미국을 꺾고 사상 처음 우승 트로피를 품에 안았다.

베네수엘라는 18일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 결승에서 미국을 3-2로 물리쳤다.

8강 토너먼트에서 디펜딩 챔피언 일본을 8-5로 꺾은 베네수엘라는 준결승에서 이탈리아를 4-2로 물리친 데 이어 미국마저 넘어서며 감격스러운 첫 우승의 기쁨을 누렸다.

0-0으로 팽팽히 맞선 3회초 베네수엘라는 미국 선발 투수 놀런 매클레인(뉴욕 메츠)을 상대로 선두 타자 포수 살바도르 페레스(캔자스시티 로열스)가 우전 안타와 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)의 볼넷으로 1사 1, 2루 기회를 만들었다.

이후 매클레인의 폭투로 1사 2, 3루가 됐고, 마이켈 가르시아(캔자스시티 로열스)가 중견수 희생타를 치면서 균형을 깼다.

베네수엘라는 1-0으로 앞선 5회초 공격에서 추가점을 뽑았다. 선두 타자 윌리에르 아브레우(보스턴 레드삭스)가 매클레인의 2구째 한 가운데 직구를 공략해 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올리며 2-0으로 달아났다.

미국은 7회 2사부터 이어던진 베네수엘라의 우완 안드레스 마차도(오릭스 버펄로스)를 상대로 8회말 2사에서 보비 위트 주니어(캔자스시티 로열스)가 스트레이트 볼넷을 얻어 1루에 나간 뒤, 후속 타자 브라이스 하퍼(필라델피아 필리스)가 중월 동점 투런포를 터뜨려 2-2로 균형을 맞췄다.

그러나 베네수엘라는 곧바로 마지막 9회초 공격에서 곧바로 반격했다. 선두 타자 루이스 아라에스(샌프란시스코)가 미국의 바뀐 투수 개럿 휘틀록(보스턴 레드삭스)을 상대로 볼넷으로 출루했고, 대주자 하비에르 사노하(마이애미 말린스)가 2루 도루에 성공해 무사 2루 기회를 만들었다.

이후 에우헤니오 수아레스(신시내티 레즈)가 휘틀록과 풀카운트 승부 끝에 7구째 가운데 몰린 체인지업을 받아쳐 좌중간 적시 2루타를 작렬, 3-2로 다시 앞서갔다.

베네수엘라는 9회말 마지막 수비에서 다니엘 팔렌시아(시카고 컵스)를 마무리 투수로 내세웠다.

팔렌시아는 카일 슈워버(필라델피아 필리스)를 헛스윙 삼진, 거너 헨더슨(볼티모어 오리올스)을 내야 뜬 공, 로먼 앤서니(보스턴 레드삭스)를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 경기를 끝냈다.

이날 베네수엘라 선발 에두아르도 로드리게스(애리조나 다이아몬드백스)는 4⅓이닝 1피안타 1볼넷 4탈삼진 무실점으로 호투하며 승리의 발판을 마련했다.

미국프로야구 메이저리그(MLB)가 주관하는 WBC는 이번이 6번째 대회로, 베네수엘라가 결승에 진출한 건 이번 대회가 처음이다. 이날 결승은 미국이 지난 1월 군사 작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 것과 맞물려 ‘마두로 더비’로 불리는 등 정치적 관심까지 더했다.