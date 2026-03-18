[헤럴드경제=장연주 기자] 호텔에서 투숙객에게 무료로 제공하는 음료를 한 남성이 대형 쇼핑백에 대량으로 쓸어 담아 가져가는 모습이 공개되면서 비판이 나오고 있다.

17일 서울의 한 호텔은 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 “황당한 일을 겪었다”며 한 남성 이용객이 라운지 냉장고에 있는 음료와 물을 싹쓸이 해 가는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

영상 속 문제의 남성은 대형 쇼핑백을 가지고 오더니 냉장고에 접근했다. 이어 주변 시선은 신경쓰지 않은 채 냉장고 속에 있는 물과 음료수를 꺼내 쇼핑백에 가득 채운 뒤 자리를 떠났다.

호텔 측은 “너무 어이가 없어 그냥 넘어갈 수 없을 것 같아 영상을 공개한다”며 “상식 밖의 행동은 남에게 피해를 주는 행위이자 명백한 절도”라고 지적했다.

해당 영상을 본 네티즌들도 “저런 행동은 절도다”, “CCTV 증거가 확실한 만큼 반드시 경찰에 신고해 엄중한 본보기를 보여야 한다”, “저런 사람때문에 무료음료 제공이 점점 사라진다”고 비판했다.