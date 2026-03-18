- 18일 전북지역 혁신기업 간담회 개최…대통령 타운홀미팅 후속 현장 소통

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 18일 최근 대규모 민간투자계획으로 미래 신산업의 메카로 급부상하고 있는 전북지역을 방문해 지역 혁신기업과 간담회를 개최했다.

이번 방문은 조달청장이 ▷지역 조달기업과의 현장간담회에서 애로사항․제도 개선 사항 등을 청취하고, ▷지방청 직원과의 대화를 통해 내부 개선과제 발굴 및 직원과의 소통을 강화키 위해 마련했다.

전북지역 기업간담회에는 산업용 로봇, AI 플랫폼, 재활용 자동회수기, 스마트 농업장비 등 첨단 기술을 보유한 전북지역 대표 혁신기업 7개사가 참석하여 조달 시장 진입과 성장을 위한 실질적인 방안을 논의했다.

참여 기업들은 대규모 민간 투자가 지역 중소기업의 실질적 성장으로 이어지기 위한 마중물을 요청하며 ▷AI·로봇 분야 혁신조달 확대, ▷혁신제품 수요기관 매칭 확대, ▷농업 분야 혁신제품 해외 진출(G-PASS) 원스톱 지원 등 현장 체감형 제도 개선을 건의했다.

백 청장은 ‘2026년도 조달청 주요업무계획’에서 천명한 ‘역동적 경제 성장을 견인하는 전략적 공공조달’ 기조를 강조하며, “현대차그룹의 새만금 투자와 시너지를 낼 수 있도록 지역 내 AI, 수소 에너지, 첨단 로봇 관련 벤처·스타트업을 집중 발굴할 계획”이라고 화답했다.

이어 직원 사기 진작과 소통강화를 위해 가진 직원들과의 대화의 시간을 통해 ’공공조달 개혁 추진 상황과 현장 업무 개선 과제‘를 공유하고 직원 의견도 청취했다.

이 자리에서 백승보청장은 “현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 지역 혁신기업이 공공조달을 발판으로 성장하고 세계시장으로 도약할 수 있도록 노력해 줄 것”과 함께 “직원들 개개인이 역량을 마음껏 발휘할 수 있는 자유롭고 창의적인 직장문화 조성을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.