특허 기반 ‘종신형 신연금구조’ 적용 보험료 150~200% 최저 수령 보증

삼성생명이 19일부터 종신보험의 노후 안전망 기능을 강화한 ‘삼성 밸런스 종신보험’(사진)을 개정해 출시한다고 18일 밝혔다. 이 상품은 종신보험의 사망보장에 ‘더블연금전환’ 기능을 결합한 것으로, 삼성생명이 자체 개발한 ‘종신형 신연금구조’를 적용한 것이 특징이다.

더블연금전환특약을 선택한 뒤 사망 시까지 유지하면 납입 보험료의 150~200%를 총수령액으로 최저 보증받아 노후생활비로 쓸 수 있다.

전환 시점에 따라 최저보증금액은 달라진다. 삼성생명은 해당 구조에 대해 특허청으로부터 특허를 취득했으며 오는 2044년까지 독점 권리를 보유하고 있다. 이번 개정은 고객의 다양한 수요를 반영해 가입 편의성과 연금 활용 유연성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 먼저 유병자 고객도 가입할 수 있는 ‘간편고지형’을 새로 도입했다. 기존 일반고지형과 함께 운영되며, 건강 문제로 보험 가입이 어려웠던 고객의 접근성을 넓혔다.

핵심 기능인 더블연금전환특약의 활용성도 개선했다. 기존에는 사망보험금 전액을 연금으로 전환하는 방식만 가능했지만, 이번 개정으로 전부 또는 일부 전환을 선택할 수 있게 됐다. 연금 전환 가능 시기도 기존 가입 20년 경과 후에서 10년 경과 후로 앞당겨, 고객이 보다 이른 시점부터 노후 자금으로 활용할 수 있도록 했다. 가입 나이는 만 15세부터 60세까지이며, 납입 기간은 5·7·10·15·20년납 중 선택할 수 있다. 박성준 기자