- 지역 기반 혁신기업 발굴부터 혁신제품 지정·공공조달 진입까지 全주기 지원 - 18일, 전북도와 업무협약 체결…이후, 타 지방정부와도 협력 지속 확대 계획

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)이 지방정부와 손잡고 지역의 숨은 혁신제품 발굴에 나선다.

조달청은 18일 전북특별자치도에서 백승보 조달청장과 김종훈 전북특별자치도 경제부지사가 참석한 가운데 지역 혁신제품 발굴을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약을 통해 전북도는 지자체 산하의 혁신기업 지원기관을 지역 스카우터로 추천하게 되며, 조달청은 추천 기관을 공식 스카우터로 지정해 혁신제품 발굴·지정·시범구매까지 공동으로 협력한다.

조달청은 그동안 중앙정부 중심으로 운영되던 혁신제품 지정 체계를 지역 현장 중심으로 개편하여, 지역 경제의 실질적인 성장을 견인하겠다는 방침이다.

백승보 조달청장은 “이번 업무협약은 지방정부와 조달청이 각자의 역할을 넘어 하나의 팀으로 협력해, 지역의 혁신적 기술을 가진 기업을 발굴하고 성장시키기 위한 출발점”이라며 “지역 현장에서 검증된 혁신기술이 혁신제품으로 지정되고 공공조달을 통해 확산될 수 있도록, 조달청이 적극적인 동반자 역할을 하겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 지방정부와의 협력을 지속 확대해 지역 기반 혁신조달 생태계를 튼튼히 구축해 나가겠다”고 덧붙였다.

조달청은 전북도를 시작으로, 이후 각 지방정부와 순차적으로 업무협약을 체결해 나갈 계획이다.