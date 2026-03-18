구범준 세바시 대표 강연…‘대체 불가능한 나를 만드는 네 가지 질문’ 제시 앰배서더 서울 풀만서 300여명 참석…전국 회원사 대상 온라인 생중계 병행 김명진 회장 “새로운 아이디어와 영감 얻는 유익한 시간 되길”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 메인비즈협회는 18일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 ‘제147회 굿모닝CEO학습’을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 약 300여명이 참석했으며, 전국 회원사를 대상으로 온라인 생중계도 함께 진행됐다.

이번 강연에는 구범준 ㈜세상을바꾸는시간15분 대표이사가 연사로 나서 ‘대체 불가능한 나를 만드는 네 가지 질문’을 주제로 발표했다. 구 대표는 빠르게 변화하는 AI 시대에 스스로의 삶과 일의 방향성을 찾기 위해 어떤 사고의 전환이 필요한지 다양한 사례를 들어 설명했다.

구 대표는 강연 콘텐츠 브랜드 ‘세상을바꾸는시간15분’의 대표이자 방송 콘텐츠 기획자로 활동하고 있다. 이날 강연에서는 AI 확산 속에서도 개인이 경쟁력을 유지하기 위해 던져야 할 핵심 질문과 태도 변화의 필요성을 강조했다.

김명진 메인비즈협회 회장은 인사말에서 “세바시는 다양한 분야 연사를 통해 새로운 통찰과 영감을 전하는 지식 공유 플랫폼으로 많은 이들에게 사랑받고 있다”며 “이번 강연이 회원 여러분께 새로운 아이디어와 영감을 얻는 유익한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.