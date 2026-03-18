[헤럴드경제=이명수 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석이 철학가 니체의 말을 인용해 자신의 최신 근황을 전했다.

17일 최동석은 자신의 인스타그램에 “아침 컨디션 정말 최악이었지만 몸을 일으켜서 이번에는 니체의 말을 필사”라는 말과 함께 직접 쓴 필사 사진을 공개했다.

해당 글엔 ‘과거에 묶이면 앞으로 나아갈 수 없다. 후회되는 기억이 있는가? 그렇다고 답할 것이다. 그렇다면 다시 묻는다. 과거를 바꿀 수 있다고 생각하는가? 과거는 아무리 붙들어도 돌아오지 않는다. 절대 다시 바꿀 수 없다’, ‘앞으로 걸어가면서도 자꾸 뒤를 돌아보는 것과 똑같다. 우리가 나아가야 하는 방향은 뒤가 아니라 앞이다. 과거에 묶이면 앞으로 나아갈 수 없다. 삶은 멈추는 게 아니라 계속 나아가는 것이다’ 등의 내용이 담겼다.

최동석은 필사와 함께 “청소 이모님에게 부탁하고 빨래 고모님에게 부탁하고 영화 보면서 릴렉스하는 시간. 앞으로 나아가려면 잠시 쉬자”고 근황을 전했다.

한편 최동석은 지난 2009년 KBS 30기 공채 아나운서 동기 박지윤과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞았다. 이 가운데 양측은 이혼 소송뿐만 아니라 서로를 상대로 위자료 청구 소송을 제기했다.