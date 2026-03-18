해양수산분야 AI기술 현장 적용 및 유망기업 지원

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부와 해양수산과학기술진흥원은 ‘해양수산 인공지능(AI) 응용제품 신속 상용화 지원사업’을 추진한다.

해수부는 해양수산 현장에서 AI 기술을 활용한 제품·서비스 개발을 지원하기 위해 20개 과제에 2년간 총 400억원을 투입한다고 18일 밝혔다.

지원 유형은 사업 내용에 따라 지원 분야를 7개로 나눠 1년간 20억원을 지원하는 5개 과제, 2년간 매년 10억원을 지원하는 15개 과제로 나뉜다.

참여 기업은 총사업비의 30% 이상을 민간 부담금으로 투자해야 한다.

지원 대상은 산업적 파급효과를 높이기 위해 제품과 서비스를 직접 개발하는 국내 기업으로 한정된다. 대학과 연구기관, 공공기관은 주관기관과 협의체를 구성해 참여할 수 있다.

이번 사업의 전담기관으로 지정된 해양수산과학기술진흥원(KIMST)은 과제 선정부터 평가, 진도 관리, 사업비 정산까지 사업 전반을 맡는다. 사업 공모는 오는 19일부터 다음 달 20일까지 30일간 진행된다.