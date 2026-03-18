[헤럴드경제=민성기 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장(겸공)’ 유튜브에 출연해 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법안을 둘러싼 당정청 협의 뒷이야기를 공개했다.

정 대표는 18일 겸공 ‘잠깐만 인터뷰’에 출연해 “미진했던 부분, 부족한 부분, 또 고치는 것이 필요한 부분, 수정할 부분을 당에서 다 제시했다”며 “청와대에서도 일일이 밑줄을 쳐가며 다 검토한 것으로 안다”고 했다. 다만 “구체적으로 말하기 곤란한 지점이 있다”고 했다.

예시로 중수청법 제45조(수사관·검사 관계)를 두고 “최대한 톤다운하거나 수정하려고 준비를 다 했다”며 오히려 청와대 쪽에서 “통째로 들어내는 게 좋겠다, 통편집(의견을 제시했다)”이라고 했다. 대통령 뜻인지 묻는 말에는 “그렇다고 미뤄 짐작할 뿐”이라고 했다.

정 대표는 “이심정심”이라며 “검찰의 악행·폐해가 있었고, 마침표는 결과적으로 대통령의 검찰개혁 의지·결단 덕분”이라고 했다. 또 “제가 대통령의 검찰개혁 의지는 한결같고 강하다는 얘기를 계속 했는데 제 말을 (세간에서) 별로 중요하게 생각 안 하더라”라고 했다.

이 대통령이 공개적으로 선을 긋고 당정청안에서도 빠진 검사 전원 해임 후 재임용 문제에 대해서는 “큰 쟁점은 아니었다”고 설명했다.

그는 이번 검찰개혁 법안 수정에 관해 “대통령이 일본에 가실 때 제가 성남공항에 갔을 때 제가 건의를 드렸고 대통령이 입법권은 당에 있다(고 했다)”고 강조했다.

정 대표는 “이번에는 (조율을) 거의 다이렉트로 청와대와 직접 했다”며 “전언에 의한 오해가 있을 수 있지 않나, 과거에는 그런 부분이 있었던 것 같다”고 했다. 당청 ‘핫라인’ 조성을 묻는 말에는 “그렇다”며 “거의 직접 대화를 한다는 수준으로 격상했기에 불필요한 오해, 전언에 대한 오해 이런 것이 없었다”고 했다.

당내에서는 추미애 법제사법위원장, 김용민 의원, 한병도 원내대표, 정 대표 등 4명만 내용을 공유했다고 전했다. 검사 출신인 박은정 조국혁신당 의원에게도 의견을 구했다고도 했다.

대통령이 과정 관리를 질책했다는 보도에 대해선 “정부에서 TF(태스크포스)를 만들어 당과 충분히 소통했어야 하는데 그렇게 하지 않았느냐는 뜻으로 이해한다”며 “1차 안도 발표 하루 전날 저한테 보고하더라. 그러면 저도 검토할 수 없지 않나. 그런 부분을 지적한 것으로 저는 이해한다”고 했다.

오는 5월로 예정된 국회의장 선거를 두고는 “전반기에 국회의장 선거는 해야 할 것 같다”며 “지방선거 중이라도”라고 했다. 원구성에 관해 “국민의힘 하기에 따라 달려 있다. 이런 식이면 상임위원장을 다 가져오는 방안도 고민할 수 있다”며 비판했다.