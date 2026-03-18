2029년 3월까지 3년간 PBA 수장직 수행 내달 10일 킨텍스 PBA 스타디움서 취임식

[헤럴드경제=조용직 기자] 윤영달(81) 크라운해태제과 회장이 프로당구협회(PBA)의 새로운 수장에 올랐다.

PBA는 18일 “최근 PBA 제7기 4차 이사회를 통해 제3대 프로당구협회(PBA) 총재에 윤영달 크라운해태제과 회장을 선출했다”고 밝혔다. 신임 총재로 선출된 윤영달 총재는 오는 2029년 3월까지 프로당구의 수장직을 수행할 예정이다.

윤 총재는 기업 경영뿐 아니라 프로당구 출범 초기부터 ‘크라운해태 라온’ 팀을 운영하며 프로당구에도 깊은 애정을 갖고 있다. 이에 프로당구의 안정적인 성장과 새로운 도약을 이끌 적임자라는 평가를 받았다.

아울러 윤 총재는 문화예술 분야에서 다양한 활동을 이어온 문화예술 후원가다. 한국메세나협회 회장,한국예술인복지재단 이사장을 비롯해 다양한 문화예술 행사 조직위원장을 맡으며 예술 지원과 문화 확산에 기여해 왔다.

윤 총재는 향후 프로당구의 지속적인 성장과 함께 팬 기반 확대, 글로벌 경쟁력 강화 등 새로운 발전 전략을 추진할 계획이다. 특히 프로당구가 국내를 넘어 세계적인 스포츠로 도약할 수 있도록 국제 교류 확대와 리그 경쟁력 강화에도 힘쓸 것으로 기대를 모은다.

앞서 초대 총재와 제2대 총재를 역임한 김영수 총재는 지난 7년간 프로당구의 출범과 성장의 기반을 마련하며 한국 당구를 생활 스포츠의 영역에서 프로 스포츠로 발전시키는 데 큰 역할을 했다. PBA 출범 이후 프로당구는 선수 저변 확대와 리그 안정화, 팀리그 출범 등을 통해 빠르게 성장하며 새로운 한류 스포츠 콘텐츠로 자리 잡았다.

PBA는 내달 10일 경기도 고양시에 위치한 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 윤영달 신임 총재 취임식을 열고 본격적인 윤영달 총재 체제로 들어선다.