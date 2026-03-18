㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 오는 21일 대전 골프존조이마루 경기장에서 타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)가 스폰서로 참여하는 남녀 혼성 스크린골프투어 ‘2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED’ 3차 대회를 개최한다고 18일 밝혔다.

총상금은 8000만원(우승상금 1700만원)의 이번 대회는 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행된다. 대회 코스는 7084m의 긴 전장이 특징인 골프존 코스 난도 5, 그린 난도 4의 가상 코스 ‘마스터즈 클럽 레이크 CC’다.

26시즌 G투어, WG투어 대상 및 신인상 포인트 상위 선수와 남녀 정규투어 직전 대회 성적, 신인상 포인트 상위 및 추천선수 등 선정 기준에 따라 총 89명의 선수가 출전해 명승부를 펼칠 예정이다.

G투어 남자부에서는 최다 승수 이력의 스크린골프 황제 김홍택과 26시즌 1, 3차 대회 우승으로 다승 기록을 세운 이성훈, 생애 첫 우승으로 실력을 증명한 장정우가 출전한다. 최민욱, 김민수, 이용희 등 기존 실력자들과 함께 시즌이 갈수록 선두권에서 좋은 플레이로 첫 우승을 노리고 있는 하승빈, 이세진과 앞서 2차 혼성대회 우승자 순범준이 눈 뗄 수 없는 경기력을 보여줄 예정이다.

WG투어 여자부에서는 26시즌 화려한 실력으로 우승 영광을 안은 베테랑 박단유, 홍현지, 이진경을 시작으로 ‘한파고’란 애칭으로 날카로운 아이언샷과 다양한 골프 콘텐츠 활동까지 많은 팬덤을 보유한 한지민, 파워풀한 장타 실력으로 최근 경기에서 팬들의 감탄을 일으킨 문서형이 참여한다.