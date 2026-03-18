[헤럴드경제=장연주 기자] 조길형 전 충북 충주시장이 충북지사 예비후보 사퇴를 선언했다.

조 전 시장은 17일 자신의 페이스북에 “국민의힘에 제출한 공천 신청을 취소하고 당 소속으로 등록한 예비후보를 사퇴하겠다”고 밝혔다.

그는 “지난 13년간 몇차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 국민의힘 당원으로서 도리를 다하고자 최선을 다했다”고 썼다.

하지만 그는 “며칠 간의 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없다”며 “저를 이해하고 지지하는 많은 젊은이의 충고를 받아들인 결과 당이 저를 인정하지 않는 것 같다”고 말했다.

그러면서 그는 “도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일”이라며 “물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 작별을 고한다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회가 전날 김영환 충북지사를 컷오프(공천 배제)하고 추가 공천 신청을 받으면서 김수민 전 의원을 염두에 둔 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이런 상황에서 김 전 의원이 이날 실제로 추가 공천을 신청하자 반발한 것으로 해석된다.

조 전 시장은 당초 ‘이 당에 작별을 고한다’며 탈당을 시사하는 듯한 표현을 썼다가 이후 ‘이 당을’이라는 문구는 삭제했다.

한편, 조 전 시장의 사퇴로 국민의힘 소속 충북지사 예비후보에는 윤갑근 전 대구고검장과 윤희근 전 경찰청장, 이날 추가 공천을 신청한 김수민 전 의원 등 3명이 남게 됐다.

현역인 김영환 충북지사는 전날 컷오프(공천배제)됐다.