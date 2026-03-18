협소 공간 중량물 취급에 따른 근골격 부담 완화 “ICT계열사도 안전보건역량 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 ICT 전문 기업 동국시스템즈가 임직원 안전과 건강을 위한 근골격계 케어 프로그램을 제공했다고 18일 밝혔다.

동국시스템즈는 본사 안전환경팀에서 정기 진행하는 위험성 평가를 통해 서버 교체나 유지 보수와 같은 협소 공간 중량물 취급 업무가 근골격계 부담이나 질환으로 이어질 수 있다고 인지했으며, 대표이사 판단으로 올해부터 근골격계 케어 프로그램을 진행하기로 결정했다.

동국시스템즈는 전 직원을 대상으로 희망자를 모집했고, 희망자 대상 자가 진단으로 관련 질환도를 점검, 관리 단계 순으로 20명을 선정해 근골격계 케어프로그램을 제공했다.

이날 수기케어 전문 강사가 본사 세미나룸을 방문해 근골격 관련 1:1 맞춤 진단을 진행했으며, 3D 체형 측정 및 자세 교정 상담 등 맞춤 프로그램도 선보였다.

동국시스템즈는 참여자 만족도 조사를 통해 개선점을 파악하고, 임직원 건강 관리 체계를 지속 고도화할 방침이다.

한편, 동국시스템즈는 지난해 11월 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증을 취득한 데 이어, 지난 1월 ISO37001(부패방지경영시스템)을 취득했다.