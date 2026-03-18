독자 AI 기반 대국민 AI 서비스 촉진 방안 논의

[헤럴드경제=박혜림 기자] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 18일 서울 종로구 과학기술자문회의 대회의실에서 독자 AI 관계 기업과의 간담회를 주재했다.

이번 회의는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 참여 중인 LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤, 모티프테크놀로지스 등 4개사를 비롯해, 네이버, 카카오, NC AI 등 국내 대표 AI 기업이 참석했다. 배 부총리는 이들 기업과 국가 안보를 위한 독자 AI 확보 및 모두의 AI 실현을 위한 독자 AI 기반의 대국민 AI 서비스 촉진 방안을 논의했다.

배 부총리는“현 정부 출범 이후 짧은 기간에도 불구, 세계적 수준의 우리 AI 기업들이 독자 AI 모델을 잇달아 출시하며 세계가 주목하는 AI 생태계를 구축하는 등 고무적인 성과를 거뒀다”고 격려하며 “최근 중동 상황 등과 관련해 국가 전략자산으로서 자주적 통제와 균형을 위한 독자 AI 확보 필요성이 더욱 강조되고 있다”고 말했다.

또 “독자 AI 개발의 궁극적 목표는 국민들이 AI의 혜택을 누리고 체감할 수 있는 서비스 제공”이라며 “과거 인터넷 경제로의 전환기에 네이버, 다음(카카오) 등이 글로벌 기업 못지않은 경쟁력을 바탕으로 국민들의 사랑을 받으며 성장했듯이, AI 시대에도 과감한 투자와 도전을 통해 세계 무대에서 당당히 경쟁할 우리 기업이 탄생할 수 있도록 힘을 모아주길 바란다”고 당부했다.