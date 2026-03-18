출시 1년 전 쾌거 YG 고객 밀집한 대학 캠퍼스 활발 B2G 영역에서도 수요 빠르게 상승

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자의 텀블러 세척기 서비스 ‘LG 마이컵(myCup)’이 출시 1년도 채 되지 않아 앱 등록 고객 10만명을 돌파했다. 이용량도 빠르게 늘며 다회용컵 사용 문화 확산을 이끌고 있다는 평가다.

18일 LG전자에 따르면 LG 마이컵은 등록고객 10만명에 달하는 것으로 알려졌다. 이용량도 가파르게 증가하고 있다. 지난 1월 세척 횟수는 약 40만 건으로 6개월 전 대비 5배가량 늘었다. 현재까지 누적 세척 횟수는 230만 건에 달한다.

LG전자는 “앱 등록 고객의 증가는 단순한 가입자 수를 넘어 텀블러 세척 서비스를 일상 속에서 지속적으로 이용하는 고객이 그만큼 늘고 있다는 의미”라며 “특히 가치 소비에 관심이 높은 YG(Young Generation) 고객이 밀집한 대학 캠퍼스에서 이용이 가장 활발했다”고 말했다.

LG 마이컵은 지난해 4월 출시 이후 전국 약 2000여개의 스타벅스 매장을 비롯해 카페, 공공기관, 대학, 기업 사무실, 헬스장 등 다양한 생활 공간으로 설치가 확대되고 있다.

최근에는 다회용컵 사용 장려 정책과 위생 관리에 대한 관심 증가, 기업들의 ESG 경영 확산 등이 맞물리면서 공공기관과 지자체 등 B2G(기업· 정부간 거래)영역에서도 수요가 늘고 있다.

고객은 앱에서 주변에 설치된 LG 마이컵 위치를 확인해 세척 예약을 할 수 있으며, 차례가 되면 푸시 알림을 받아 대기 시간 없이 편리하게 이용할 수 있다.

제품 경쟁력도 이용 확대의 배경으로 꼽힌다. LG 마이컵에는 식기세척기 기술이 적용돼 360도 회전 세척 날개와 65도 고압수를 이용해 텀블러 내부와 외부, 뚜껑을 동시에 세척한다.

‘쾌속 코스(30초)’, ‘표준 코스(4분)’, ‘건조 코스(9분50초)’ 등 3가지 모드를 제공하며, 글로벌 인증기관 TÜV Rheinland로부터 표준 코스 기준 대장균·리스테리아·살모넬라균 등 유해균 3종을 99.999% 제거하는 성능을 검증받았다.

구독 서비스도 제공한다. 전문 케어 매니저가 3개월마다 방문해 스팀 세척, 필터 교체, 외관 점검 등 유지관리 서비스를 지원한다.

한편, LG전자는 다음달 말까지 텀블러 사용 문화 확산을 위해 ‘LG 마이컵(myCup)’ 사용 인증 이벤트를 연다. 고객은 자신의 텀블러를 마이컵으로 세척한 뒤 인스타그램, 블로그 등 자신의 SNS 계정에 사용 후기를 #텀블러세척기, #LG마이컵, #텀블러세척기, #마이컵사용인증 등 해시태그와 함께 올리면 참여할 수 있다. LG전자는 참여자 가운데 추첨을 통해 LG 그램, LG 스탠바이미 2, 스타벅스 상품권 등을 증정한다.

박상완 LG전자 마이컵 컴퍼니 대표는 “뛰어난 세척력과 편의성 등 차별화된 고객경험을 제공하는 LG 마이컵을 다양한 생활 공간에서 만날 수 있도록 저변을 확대해 텀블러 사용 문화 확산에 기여할 것”이라고 말했다.