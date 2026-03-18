19일부터 4일간 수원메쎄서 박람회 개최 베이비·키즈 라인업 최대 50% 할인 혜택 장 면역 개별인정형 원료로 육아맘 공략

[헤럴드경제=최은지 기자] 헥토헬스케어의 프리미엄 프로바이오틱스 브랜드 ‘드시모네’가 경기 지역 최대 규모 육아박람회인 ‘수원 코베 베이비페어&유아교육전’에 참가해 예비 부모와 육아 가정을 대상으로 대규모 프로모션을 진행한다.

18일 헥토헬스케어에 따르면, 이번 행사는 오는 19일부터 22일까지 나흘간 수원역 인근 수원메쎄에서 열린다. 약 300여개 육아 브랜드가 참여하는 이번 박람회에서 드시모네는 베이비 및 키즈 전용 유산균 라인업을 중심으로 브랜드 부스를 운영할 계획이다.

행사 기간 드시모네 부스에서는 주요 제품을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 특별 혜택이 제공된다. 또한 네이버 스마트스토어 라운지 가입 고객 3000여 명에게 드시모네 제품을 무료로 체험할 수 있는 기회를 제공하며, 구매 고객을 대상으로 ‘드시모네 4500’ 본품 등을 증정하는 경품 이벤트도 병행한다.

드시모네는 국내에서 유일하게 식품의약품안전처로부터 ‘장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음’을 개별인정받은 프로바이오틱스 원료를 사용하고 있다. 특히 아이의 성장 단계별 장 환경 변화에 맞춘 세분화된 제품 포트폴리오를 구축해 육아 가정의 신뢰를 얻고 있다.

헥토헬스케어 관계자는 “이번 베이비페어는 예비 부모들이 드시모네의 프리미엄 가치를 직접 경험할 수 있는 좋은 기회”라며 “압도적인 보장균수와 품질 경쟁력을 바탕으로 영유아 장 건강 관리에 대한 유익한 정보와 혜택을 제공하겠다”고 말했다.