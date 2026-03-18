[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시(시장 최대호)는 마을버스 5-1번의 운행 경로를 오는 21일 첫차부터 일부 변경한다고 18일 밝혔다.

핵심 변경 구간은 안양1동 행정복지센터에서 비산사거리로 이어지는 안양천서로 경로다.

기존에는 좁은 도로 여건과 교통 신호 체계 문제로 인해 상행과 하행 경로가 다르게 운영돼 왔다. 이로 인해 한 방향으로만 버스 이용이 가능했던 시민들이 불편을 겪어왔다.

하지만 최근 안양역푸르지오더샵 아파트(구 진흥아파트) 재건축 사업과 병행하여 도로 확장과 신호 체계 개선이 완료됨에 따라, 시는 이 구간의 노선을 양방향 동일하게 일원화했다.

노선 변경에 맞춰 정차 정류장도 조정된다. 마을버스 5-1번 버스는 앞으로 ‘안양역푸르지오더샵정문’과 ‘비산농협’ 등 2곳에 신규 정차한다.

반면, 안양역에서 범계역 방면 운행 시 정차하던 기존 ‘비산화성파크드림’ 정류장은 노선 효율화를 위해 더 이상 경유하지 않는다. 기존 이용객은 인접한 ‘비산농협’이나 ‘비산사거리.이마트’ 정류장을 이용할 수 있다.

운행사인 평촌교통(대표 김종호)은 노선 변경 후에도 기존 배차 간격을 유지하고 차내 혼잡도를 완화하기 위해 버스 1대를 추가 투입해 운행할 계획이다.

시 관계자는 “이번 양방향 동일 노선 조정으로 시민들의 대중교통 접근성이 향상되고, 신규 입주 단지 주민들의 주요 생활 거점 연계가 수월해질 것으로 기대한다”라며, “오는 21일부터 변경된 노선과 신규 정류장이 적용되는 만큼, 대중교통 이용에 착오가 없도록 사전에 위치를 확인해 주시길 당부드린다”고 말했다.