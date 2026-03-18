[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 17일 아침 처인구 역북초등학교를 방문해 학생들이 안전하게 통학할 수 있도록 교통지도 봉사에 참여하고, 신축 중인 체육관을 점검했다.

이날 봉사활동에는 이상일 시장과 김재홍 역북초 교장, 녹색어머니회와 학부모회 관계자 등 10여 명이 참여했다.

이 시장은 녹색어머니회와 학부모회 회원들을 격려하고, 학교 정문 인근 횡단보도에서 교통지도 봉사에 참여했다.

이 시장은 시 관계자, 용인동부경찰서, 녹색어머니회연합회 등과 ‘아이먼저 어린이 안전문화 캠페인’도 동참해 학생들에게 일상에서 지켜야 할 기본 안전 수칙과 유의 사항 등을 안내했다.

이 시장은 이날 신축 중인 역북초 실내체육관을 찾아 현장을 점검했다. 역북초 체육관은 지난 2024년 4월 착공했으며, 올해 6월 준공을 목표로 추진 중이다. 체육관은 지상 1층 주차장 등(63.16㎡), 2층 식당과 조리공간(779.41㎡), 3층 체육관 등( 817.17㎡)으로 만들어진다.

체육관 사업비 48억 1700만 원으로 시는 사업비 가운데 14억 4500만 원을 교육부 특별교부금으로 지원했다. 앞서 시는 2023년 ‘학교환경개선 분야 교육부 특별교부금’ 41억 원을 확보한 바 있다.

이상일 시장은 “어린이들의 안전이 곧 도시의 미래 안전을 의미하는 만큼 새 학기를 맞아 아이들이 설레는 마음으로 학교에 가는 길만큼은 누구보다 안전해야 한다”며 “봄 햇살처럼 따뜻하고 안심할 수 있는 등굣길을 만들기 위해 시가 더욱 세심하게 챙기겠다”고 말했다.

한편, 시는 지난해 역북초 교육 여건 개선을 위해 생존수영 교육과 진로 탐색과 창의융합 활동 등 학생의 개별 역량을 개발하기 위한 진로탐색·창의교육 지원 프로그램인 ‘꿈찾아드림’ 등 2개 프로그램에 총 2980만 원 규모의 지원을 했다.